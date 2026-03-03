Miguel Ponce: “Empieza a hablarse de un conflicto que puede escalar a nivel atómico”

En diálogo con Canal E, Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, alertó que el conflicto en Medio Oriente ya provocó un “martes negro salvaje” en los mercados internacionales y podría derivar en una crisis económica de mayor escala.

La tensión geopolítica impactó de lleno en Wall Street y en las principales bolsas europeas y asiáticas. Ponce describió un escenario de extrema volatilidad: caída de acciones, disparada del petróleo y temor a una inflación global con estancamiento.

“No es un día feliz para la humanidad, ni para el planeta, ni para nosotros”, sostuvo, al calificar la jornada como “un mercado negro salvaje, un martes negro salvaje”. Según detalló, el petróleo “está volando”, el gas sube hasta 65% en Asia y 50% en Europa, y los bancos centrales enfrentan el dilema de mantener o subir tasas ante el riesgo inflacionario.

En ese contexto, explicó que los inversores reaccionan con lógica defensiva: “primero disparo, primero vendo y después pregunto”, buscando refugio en activos considerados seguros como el dólar o bonos del Tesoro estadounidense.

El Estrecho de Ormuz y la crisis energética global

Uno de los puntos críticos es el impacto del conflicto sobre el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de energía. Ponce lo definió con una imagen contundente: “el Estrecho de Ormuz sería la yugular energética del planeta”.

El temor a interrupciones logísticas agrava la crisis de suministros. China ya pidió protección para sus buques, dado que una porción significativa de su consumo energético depende de esa vía. A la par, se intensifican las operaciones militares en la región, con movimientos terrestres y ataques que amplían el frente del conflicto.

Para el especialista, el escenario ya no es bilateral: “Hasta hoy eran dos los contendientes… ahora se sumó Arabia Saudita y se sumó Qatar”, lo que incrementa el riesgo de regionalización.

Escalada militar y riesgo nuclear

Ponce advirtió que el conflicto podría alcanzar niveles inéditos. Recordó declaraciones del canciller ruso Serguéi Lavrov, quien alertó sobre el peligro de estar “al borde de un nuevo Hiroshima y Nagasaki”.

“Empieza a hablarse de un conflicto que puede escalar a nivel atómico”, señaló, y agregó que el ataque a centros políticos iraníes podría acelerar decisiones estratégicas en materia nuclear.

En los mercados, la reacción fue inmediata: fuertes caídas del Dow Jones Industrial Average, el Nasdaq Composite y el S&P 500, con retrocesos de hasta dos dígitos. Los sectores más golpeados son tecnología, consumo, turismo y aerolíneas; mientras que energía, defensa y minería aparecen como ganadores coyunturales.

Respecto a Argentina, Ponce alertó que el país no está aislado del shock externo. Con la bolsa en caída y el riesgo país en alza, remarcó que la volatilidad internacional puede amplificar la fragilidad local.



