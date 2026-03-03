Juan Venturino: “Nunca estuvimos tan cerca de una guerra a gran escala”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Juan Venturino aseguró que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán marca un punto de inflexión geopolítico y advirtió que el escenario actual es el más riesgoso desde la Guerra Fría.

A cuatro días del inicio de la guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, el especialista sostuvo que el conflicto ya no es indirecto ni limitado, sino un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. “Este conflicto es el primero que es abierto directamente entre Israel e Irán y tiene un condimento distinto”, explicó.

Según detalló, la novedad central es la intervención directa de Washington: “Un Estados Unidos que no solo es socio de Israel, sino que además se ha metido directamente en el conflicto”, subrayó. A su entender, esta decisión no solo impacta en la seguridad regional, sino también en el equilibrio energético y comercial global.

China, Rusia y el tablero energético global

Venturino remarcó que China podría convertirse en uno de los principales afectados. La razón es estratégica: Irán es proveedor clave de petróleo para el gigante asiático. “Si Irán no puede proveerle a China, estaría siendo asfixiada en términos energéticos. El principal afectado es China”, afirmó.

En esa línea, recordó que Beijing ya calificó como “ilegal” la intervención estadounidense y que la tensión también escala con Rusia. “Esto tensa las relaciones con Rusia y con China, obviamente”, enfatizó.

El analista también cuestionó la falta de consenso internacional. Sostuvo que la ofensiva no cuenta con respaldo pleno en el Congreso estadounidense ni con aval de Naciones Unidas, lo que, a su juicio, debilita el orden multilateral y deja en evidencia una crisis diplomática de gran magnitud.

Riesgo nuclear y escalada imprevisible

Respecto al trasfondo del conflicto, Venturino explicó que Israel justificó su accionar en el avance nuclear iraní. “Irán estaba cerca, no a un paso, pero cerca… ya estaba enriqueciendo uranio”, señaló. Sin embargo, advirtió sobre el “doble estándar” en la región: “Decían que Irán era una amenaza, pero la realidad es que la que sí tiene cabezas nucleares es Israel”.

El punto más delicado, remarcó, es la posibilidad de una escalada militar mayor. “Después de las crisis de los misiles, nunca estuvimos tan cerca de una guerra a gran escala”, alertó, en referencia al nivel de tensión alcanzado.

Además, hizo foco en la dimensión simbólica y religiosa tras la eliminación del líder iraní. “En términos religiosos, enciende una mecha que por ahí es difícil de apagar”, sostuvo, al tiempo que calificó el escenario como “realmente preocupante”.

Consultado sobre el futuro inmediato, fue tajante: “Nadie sabe lo que va a suceder”. Y añadió: “Cualquiera que te diga que sabe cómo sigue no solo se está equivocando, sino que nadie tiene una certeza de lo que va a suceder mañana”.

