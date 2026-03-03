Conflicto en Medio Oriente: impacto global, precio del petróleo y qué puede pasar con Argentina

En diálogo con Canal E, Guillermo Mondino, analista económico, aseguró que la escalada del conflicto en Medio Oriente genera una “situación complicada a nivel mundial” y que su duración será clave para medir el impacto en la Argentina.

La crisis internacional volvió a sacudir a los mercados financieros. Sin embargo, el especialista marcó un dato llamativo: “Hoy el mercado le ha pegado más fuerte a otros países que Argentina”.

Aun así, el panorama es delicado. “La situación es complicada a nivel mundial, muy incierta”, advirtió. El foco está puesto en la posible extensión del conflicto tanto en el tiempo como en su dimensión geográfica, con reportes de bombardeos en países árabes y amenazas de nuevas represalias.

Uno de los puntos críticos es el Estrecho de Ormuz, actualmente con tránsito incierto, lo que afecta exportaciones de petróleo y, sobre todo, de gas con destino a Europa.

Petróleo, mercados y riesgo para la Argentina

Para Mondino, la clave es cuánto dure la disrupción energética. “Esto va a depender mucho de la duración del conflicto”, explicó. Si el aumento del precio del petróleo y la interrupción del comercio global se sostienen, el impacto económico será mayor.

En cambio, si se trata de un episodio breve, el efecto podría diluirse. “Si esto prueba a ser un fenómeno transitorio de unos 10 días… yo diría que no va a pasar gran cosa”, señaló.

Mientras tanto, la incertidumbre domina las decisiones financieras. “No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto va a escalar el conflicto, y eso obviamente asusta a los mercados”, sostuvo.

Las consecuencias ya se sienten: suba del petróleo, volatilidad en acciones, presión sobre bonos argentinos y movimientos en el tipo de cambio. Según el analista, todo responde a un mismo factor: la falta de certezas sobre la magnitud del conflicto.

Alineamiento geopolítico y oportunidad energética

Consultado sobre el posicionamiento internacional de Argentina, Mondino fue cauto. Reconoció que el presidente Javier Milei adoptó un alineamiento geopolítico claro y que no parece sencillo revertirlo.

“Argentina hace ya un tiempo optó por un alineamiento… no veo ninguna necesidad de profundizarlo”, opinó, aunque aclaró que no es especialista en política internacional.

Al mismo tiempo, destacó que el país no tiene un rol beligerante en el conflicto y podría incluso encontrar una oportunidad estratégica. “Argentina no es un país beligerante en este conflicto”, afirmó.

En un escenario donde la energía gana centralidad, la Argentina —como exportador emergente de petróleo y gas— podría posicionarse como proveedor confiable, sin depender de cuellos de botella como Ormuz o el Mar Rojo.

“Puede hacernos un país más confiable para el desarrollo energético… todo esto puede ser muy positivo en el largo plazo, si conseguimos transitar esto sin ser arrastrados”, concluyó.