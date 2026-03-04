Andrés Costamagna sobre el boom ganadero: “Los feedlots están llenos y trabajan a máxima capacidad”

El consultor ganadero Andrés Costamagna analizó en diálogo con Canal E la situación actual del mercado de la carne en Argentina y explicó por qué los feedlots trabajan a máxima capacidad mientras persiste una escasez de hacienda para faena.

Según señaló, el actual escenario de precios y costos generó un aumento del engorde a corral, lo que está retrasando la salida de animales al mercado y tensionando los precios de la carne en el corto plazo.

Feedlots llenos y más tiempo de engorde

Costamagna explicó que la relación entre el precio de la carne y el valor de los granos está incentivando el engorde en corrales.

“La relación que tiene hoy el precio de la carne con los granos hace que los engordes a corral estén siendo abastecidos con gran cantidad de hacienda”, señaló.

Además, indicó que los animales permanecen más tiempo en los establecimientos. “Los tiempos de permanencia son más largos y eso hace que los stocks sean importantes”, agregó.

Según el especialista, esta situación podría derivar en una mayor oferta de ganado a partir de la segunda mitad del año. “Luego de mitad de año vamos a tener una mejora en la oferta de ganado para la faena, el consumo y la exportación”, anticipó.

Escasez de hacienda y presión sobre los precios

A pesar de que los feedlots están llenos, Costamagna explicó que actualmente existe una restricción en la oferta de carne.

“Hay escasez de hacienda para faena porque los animales se están engordando y se les da más kilos. Eso demora la entrada al circuito comercial”, explicó.

Esta dinámica redujo la disponibilidad de carne en el mercado interno. Según estimaciones del sector, la oferta cayó alrededor de 10% en enero respecto de diciembre y podría registrar una baja de entre 15% y 20% en febrero.

“Eso tensionó la demanda y provocó subas en los precios”, afirmó.

Qué puede pasar con el precio de la carne

El consultor consideró que el mercado podría entrar en una etapa de estabilización en los próximos meses.

“Entendemos que ya llegamos a un nivel de precios donde la calle no convalida nuevas subas”, explicó.

En ese sentido, estimó que los valores actuales podrían mantenerse durante varios meses. “Probablemente haya algún leve retroceso en algún momento, pero estos precios podrían sostenerse hasta julio o agosto”, indicó.

Expectativas por los acuerdos comerciales

Costamagna también se refirió a los acuerdos comerciales impulsados por el Gobierno, entre ellos los que involucran a Estados Unidos y a la Unión Europea.

“Son acuerdos muy importantes para la Argentina porque generan valor, trabajo, empleo y dólares de exportación”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que el impacto productivo llevará tiempo. “Siempre hay una demora entre la firma de un acuerdo y su puesta en marcha”, explicó.

Según indicó, el acuerdo con Estados Unidos podría empezar a mostrar efectos durante el año, mientras que el convenio con la Unión Europea podría activarse hacia julio o agosto.

La competitividad frente a Brasil y el mundo

El especialista también analizó la posición de Argentina frente a otros competidores internacionales.

Según explicó, el tipo de cambio es un factor clave para la competitividad del sector.

“Cuando nuestros países vecinos devalúan y nosotros tenemos apreciación del tipo de cambio, eso nos quita competitividad”, señaló.

En ese contexto, destacó que mercados como Estados Unidos mantienen precios elevados, lo que abre oportunidades para la carne argentina.

El desafío de aumentar la producción

De cara a los próximos años, Costamagna aseguró que el principal desafío del sector será aumentar la producción.

“Sin producto para exportar es inviable crecer”, advirtió.

Según su análisis, 2026 será un año de transición para el sector ganadero, mientras que la normalización de la producción podría verse recién en 2027.

“El escenario que esperamos es que se exporte lo mismo que el año pasado o algo menos, porque no hay producción suficiente”, afirmó.

El cambio en el consumo de carne en Argentina

Ante la menor oferta de carne vacuna, el especialista anticipó cambios en el consumo de proteínas en el país.

“La principal proteína consumida en Argentina este año va a ser el pollo, la segunda la carne vacuna y la tercera el cerdo”, explicó.

Sin embargo, destacó que el país seguirá siendo uno de los mayores consumidores de proteína animal del mundo.

“Vamos a mantener niveles cercanos a los 120 kilos de proteína animal por habitante por año, algo que pocos países tienen”, concluyó.