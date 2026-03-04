Relación Nación-provincias: “La gran pregunta de cara a 2027 es si Milei va a querer tener gobernadores propios”

En diálogo con Canal E, el analista político Hernán Madera evaluó el vínculo entre el presidente Javier Milei y los mandatarios provinciales, y planteó que el oficialismo enfrenta una disyuntiva clave: disputar poder territorial o negociar gobernabilidad de cara a las elecciones de 2027.

Según Madera, el mapa es heterogéneo. “Hay gobernadores que están tranquilos y la mayoría está intranquilo”, afirmó, al describir el clima político tras la apertura de sesiones ordinarias.

Gobernadores en alerta y el factor Milei en el interior

El especialista explicó que algunos oficialismos provinciales se sienten resguardados por acuerdos o por la falta de tiempo del oficialismo para instalar candidatos propios. Sin embargo, en la mayoría de las provincias prevalece la incertidumbre.

La razón, señaló, es el diferencial de imagen del Presidente fuera del Área Metropolitana. “El presidente tiene mejor imagen en el interior que en el ámbito metropolitano de Buenos Aires”, sostuvo, y agregó que en 2023 se produjo un giro estructural: “Hubo un movimiento que fue prácticamente un maremoto, que la clase media baja del interior se fue del peronismo y pasó a La Libertad Avanza”.

Para Madera, ese fenómeno es la principal carta política del oficialismo. “El presidente tiene una carta que es mucho más fuerte que obras o que fondos”, explicó. Y sintetizó la lógica de presión hacia los mandatarios provinciales: “Te unifico a la oposición en tu distrito y perdés, o te divido a la oposición en tu distrito y retenés la provincia”.

En ese marco, planteó el interrogante central rumbo a 2027: “¿Van a querer tener gobernadores propios en el interior donde son fuertes? ¿O van a negociar eso a cambio de retener Nación? Esta es la gran pregunta de cara a 2027”.

Movimientos en el peronismo y el rol de Victoria Villarruel

Madera también analizó los reacomodamientos en el peronismo, con foco en la figura de Miguel Ángel Pichetto y su acercamiento a Cristina Fernández de Kirchner. A su entender, detrás de los discursos de renovación hay objetivos más concretos.

“A veces se cree que hay cosas muy ambiciosas, porque el discurso suena ambicioso… y en realidad lo que querés es renovar tu banca”, lanzó, en referencia a la estrategia de reposicionamiento dentro de un peronismo que busca unidad.

Según explicó, en el PJ existe preocupación por la posibilidad de que el oficialismo avance en designaciones judiciales sin participación opositora, lo que acelera los movimientos internos y las señales hacia el sistema político.

Sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue tajante respecto de su proyección presidencial: “Ella si es candidata a presidente le va a robar votos a Milei, no va a servir de mucho, no va a ir mucho a ningún lado”.

En su análisis, la tensión entre presidente y vice no es novedosa en la política argentina. Sin embargo, advirtió que la construcción de poder requiere algo más que presencia mediática: “Terminas siendo una estrella fugaz mediática”, señaló, en alusión a liderazgos que no logran consolidarse territorialmente.

Finalmente, descartó una eventual migración de Villarroel al peronismo: “Los peronistas no van a votar a alguien que fue en la lista con Javier Milei”, concluyó.

