Tomás Castagnino sobre el aumento de la carne: “Subió más del doble que el IPC anual”

El economista Tomás Castagnino analizó en diálogo con Canal E los motivos detrás del reciente aumento del precio de la carne y su impacto en la inflación. El último dato del IPC fue de 2,9% en enero, impulsado en parte por subas en alimentos, especialmente en carne vacuna.

Según explicó, durante 2025 el IPC acumulado fue de 31,5%, mientras que el precio de la carne vacuna trepó 65,3%, de acuerdo con datos del INDEC. En algunos cortes, el incremento llegó al 70% según registros del IPVA.

La carne aumentó más del doble que la inflación

“Comparamos el IPC del año 2025, que dio 31,5% acumulado, con el aumento del precio de la carne vacuna que llegó a 65,3%. Es decir, un aumento de más del doble que el resto de los precios de la economía”, señaló Castagnino.

El economista remarcó que la carne tiene un peso significativo en la canasta alimentaria, por lo que su aceleración impacta directamente en el índice general de precios.

La caída del stock ganadero, el factor central

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizaron las causas detrás de este proceso. Para Castagnino, el eje principal está del lado de la oferta.

“No hay una recuperación del stock ganadero”, afirmó. La fuerte sequía iniciada en 2023 afectó los nacimientos y, según estimaciones, en 2024-2025 nacieron 700.000 terneros menos que en el período 2022-2023.

A esto se sumaron las inundaciones registradas en 2024-2025, principalmente en la provincia de Buenos Aires, que afectaron la producción y generaron dificultades logísticas para el transporte de hacienda.

Demanda local e internacional en aumento

Castagnino explicó que, además de la menor oferta, existe presión por el lado de la demanda. China continúa siendo el principal destino de exportación: aproximadamente el 50% de la carne que exporta Argentina se dirige a ese país.

Si bien en enero de 2026 no se registró un aumento significativo en las cantidades exportadas, sí hubo una suba en los precios internacionales.

En paralelo, el consumo interno mostró una recuperación. Actualmente ronda los 50 kilos per cápita, por encima de los niveles de enero de 2024, cuando se ubicó entre 44 y 45 kilos.

Expectativa por mayor cupo de exportación a Estados Unidos

El economista mencionó la posible ampliación del cupo de exportación a Estados Unidos, que podría pasar de 20.000 a 100.000 toneladas.

“Hay menos producción y más demanda, tanto local como internacional, y una futura demanda posible a precios más competitivos. Es el combo que está llevando al aumento”, explicó.

Los cortes que más aumentaron en el mercado interno

Entre los cortes con mayores subas se destacan la paleta (79,6%), la tapa de nalga (68,4%) y la colita de cuadril (66,3%).

La carne picada común y el asado registraron aumentos cercanos al 60%, aunque en algunos puntos de venta los precios ya superan los 30.000 y 40.000 pesos en determinados cortes.

Febrero con nuevas subas y presión sobre la inflación

Castagnino advirtió que el fenómeno podría continuar en febrero. “Están hablando de aumentos que pueden llegar a los 10 puntos”, señaló, aunque aclaró que habrá que esperar la publicación del próximo índice de inflación.

En el mediano plazo, sostuvo que no se observa una reversión inmediata del proceso, dado que el principal problema sigue siendo la falta de recuperación del stock ganadero y la presión del comercio internacional.