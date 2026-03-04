Los sistemas de defensa aéreo y de misiles de la OTAN, desplegados en el Mediterráneo Oriental, interceptaron y neutralizaron este miércoles un proyectil balístico disparado desde Irán que se dirigía hacia el espacio aéreo turco. El Ministerio de Defensa de Turquía comunicó que la munición fue detectada tras atravesar los espacios de Irak y Siria.

El evento representa la primera intervención directa de la OTAN para frenar un proyectil de procedencia iraní desde el inicio de las hostilidades del pasado sábado. El organismo de defensa turco advirtió que el país actuará con decisión para defender su territorio y subrayó que se tomarán todos los pasos dentro del marco de derecho internacional.

La interceptación ocurrió en un contexto de máxima alerta regional tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. El proyectil que habría tenido como objetivo la base aérea estadounidense de Incirlik, fue interceptado por un destructor de la Marina de los Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental.

El incidente activa las alarmas sobre el Artículo 5 del Tratado Atlántico Norte, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. La portavoz del organismo, Allison Hart, sostuvo: "La OTAN se mantiene firme con todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa sus ataques indiscriminados en la región".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, mantuvo conversaciones telefónicas con su par iraní, Abbas Araghchi, después del acontecimiento. La cancillería turca transmitió la preocupación de Ankara por evitar una escalada mayor y reiteró que las capacidad de respuesta se mantiene operativa.

La Marina de Turquía desplegó recientemente cuatro buques para ejercicios de la OTAN en Rottérdam, mientras mantiene el monitoreo de sus fronteras orientales. En paralelo, fuentes diplomáticas otomanas señalaron que el misil podría haber estado dirigido hacia una base de Chipre, pero se desvió de su curso original.

Analistas del Royal Service Institute indicaron que un ataque deliberado contra una base como Incrilik supondría una confrontación directa contra el ejército de Estados Unidos y las fuerzas armadas de la OTAN en su conjunto.