Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz y se dispara la tensión energética global

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo factor de tensión global luego de que Irán afirmara que tiene control total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta para el comercio de hidrocarburos. La advertencia que publican esta mañana los equipos de AFP en Teherán, Beirut, Jerusalén y Dubái encendió las alarmas en los mercados energéticos y volvió a impulsar el precio del petróleo.

Según informó la agencia AFP, los Guardianes de la Revolución -la fuerza militar ideológica del régimen iraní- aseguraron que “actualmente el estrecho de Ormuz se halla bajo control total de la marina de la república islámica”.

Petróleo, dólar y riesgo país: el canal por el que la guerra pega primero en la Argentina

El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles de la infraestructura energética mundial: por allí transita aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el planeta, lo que lo convierte en un cuello de botella clave para el suministro global de energía.

En medio del quinto día de enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos, el control de esta vía marítima se transformó en uno de los factores centrales que siguen los mercados financieros.

La situación ya comenzó a afectar la navegación comercial. Días atrás las autoridades iraníes advirtieron a los buques petroleros que eviten ingresar al estrecho, lo que llevó a varias compañías navieras a suspender temporalmente el tránsito por la zona.

El general Ebrahim Jabbari, citado por AFP, incluso prometió “quemar cualquier barco” que intente cruzar la vía marítima, lo que eleva el riesgo de interrupciones en el transporte de hidrocarburos.

La guerra escala mientras Washington evalúa escoltar petroleros

La escalada militar continúa en paralelo con el aumento de la tensión energética. Israel intensificó los ataques sobre Teherán y otras ciudades iraníes, mientras que Irán respondió con ofensivas contra bases y objetivos estadounidenses en la región.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las fuerzas norteamericanas han alcanzado cerca de 2.000 objetivos militares desde el inicio de la ofensiva, según reportó AFP.

Al mismo tiempo, Washington analiza la posibilidad de escoltar petroleros con la Armada estadounidense para garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una medida que ya fue utilizada en crisis energéticas anteriores.

La región atraviesa una situación de máxima incertidumbre. Mientras continúan los bombardeos, los países del Golfo intentan evacuar turistas y expatriados que quedaron atrapados por la cancelación masiva de vuelos comerciales.

En Teherán, los habitantes viven entre refugios improvisados y evacuaciones parciales. “Dormimos en el suelo, con la cabeza protegida (…) para estar a salvo si las ondas de choque rompen los cristales”, relató a la AFP Amir, un residente de 50 años.

La agencia oficial iraní Irna afirmó que más de 1.000 personas murieron desde el inicio de la ofensiva, aunque ese balance no pudo ser verificado de forma independiente.

El especial pedido de Hungría a Rusia por el precio del petróleo

El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría instó a Rusia a no subir los precios de la energía, que están en aumento debido a la guerra con Irán, durante una visita a Moscú el miércoles.

"También estoy aquí para obtener garantías de que, a pesar de las circunstancias cambiantes y la crisis energética global, Rusia seguirá entregando las cantidades necesarias de petróleo y gas a Hungría a precios sin cambios", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, en un mensaje en Facebook.

Hungría ha mantenido estrechos lazos con el Kremlin a pesar de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El mercado energético en alerta

Más allá del frente militar, el impacto más inmediato se refleja en el mercado del petróleo. La amenaza sobre el estrecho de Ormuz impulsó una nueva suba del crudo, mientras las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas.

Según datos citados por AFP, el alza del petróleo provocó desplomes bursátiles de hasta 12% en la bolsa de Seúl, mientras que los mercados europeos lograron estabilizarse tras dos jornadas de fuertes pérdidas.

Los analistas consideran que cualquier interrupción sostenida en el tránsito por Ormuz podría generar un shock energético global.

Esto se debe a que por ese corredor marítimo pasan los embarques de petróleo de varios de los mayores exportadores del mundo, entre ellos Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

Un bloqueo prolongado podría alterar el suministro global y presionar aún más los precios de la energía, en un contexto en el que la guerra ya generó volatilidad en los mercados internacionales.

Mientras tanto, el conflicto sigue ampliando su dimensión diplomática. España rechazó permitir el uso de bases militares para operaciones contra Irán, lo que provocó amenazas de represalias comerciales por parte de Estados Unidos.

La Unión Europea respaldó a Madrid y aseguró que está preparada para defender los intereses de sus países miembros.

En medio de este escenario, el estrecho de Ormuz volvió a convertirse en el epicentro de una crisis geopolítica que los mercados observan con creciente preocupación.