Estrecho de Ormuz: Irán amenaza con no dejar pasar barcos y China pide mantener la seguridad de las rutas marítimas

En una nueva escalada por el conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz fue la respuesta de Teherán a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel, que el pasado fin de semana resultó en la eliminación del líder supremo, Ali Khamenei. Por ese cuello de botella transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundial, según indican desde la Agence France Presse (AFP).

Vale señalar que en las últimas horas, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz, que separa Irán de la península arábiga y da acceso al Golfo, y volvieron a apuntar contra los países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

Tensión en Medio Oriente: por qué el cierre del Estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo

Por otra parte, un general iraní amenazó con "quemar cualquier barco" que intente cruzar este estrecho, perjudicando así el paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, generando una paralización naviera en la zona.

Según agencias internacionales, el brigadier Ebrahim Yabari declaró en la televisión estatal que las fuerzas iraníes no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región del Golfo Pérsico, una advertencia que agrava una crisis ya descontrolada en el tercer día de hostilidades entre Irán y la coalición formada por Estados Unidos e Israel.

El llamado a evitar el lugar

La Organización Marítima Internaciones (OMI) llamó a las navieras a "evitar" la región, luego de los ataques que fueron coordinados en las últimas jornadas a varios buques en la zona del Golfo.

De esta manera, el precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona. En efecto y tal como consigna AFP, las principales navieras anunciaron que están suspendiendo el paso de sus flotas por el estrecho de Ormuz.

Cuáles son las consecuencias del cierre

En este contexto, los precios del petróleo se dispararon durante este martes. A las 09:15 GMT (06:15 hora Argentina), el Brent del mar del Norte para entrega en mayo subía 5,45%, hasta 81,98 dólares el barril.

El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense, para entrega en abril, avanzaba 5,32%, situándose en 75,02 dólares.

Por su parte, el precio del gas sigue subiendo durante esta jornada, con el contrato de futuros del TTF neerlandés, considerado como la referencia del gas natural en el Viejo Continente, a +22,50 % hasta los 54,52 euros hacia las 08H20 GMT (05:20 hora Argentina).

El precio del petróleo registra su mayor alza en cuatro años por cierre del Estrecho de Ormuz

Vale consignar que los precios europeos del gas natural se dispararon después de que la compañía energética pública de Catar, QatarEnergy, anunciara la interrupción de su producción de gas natural licuado (GNL) debido a los ataques iraníes contra las instalaciones de dos de sus principales plantas de procesamiento.

Así, el precio del GNL acelera este martes su escalada en los mercados europeos y marca un alza del 30%, tras encarecerse un 40% el lunes, a raíz de que Qatar mantiene cerrada la planta de gas licuado que genera el 20% de la oferta global por vía marítima._

Ante esta disparada, los contratos TTF de gas que se negocian en Países Bajos, de referencia en Europa, superan durante esta jornada los 57 euros por MWh, lo que representa un valor cercano al doble que hace un mes.

Por último, esto se sumó a la interrupción de algunas de las operaciones de una de las mayores refinerías de Arabia Saudita. De esta manera, todas las miradas siguen puestas en el estratégico estrecho de Ormuz.

El clamor de China

China, principal comprador de petróleo iraní, pidió a todas las partes implicadas en la guerra en Oriente Medio que mantengan la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el oro negro y el gas.

Varias navieras internacionales detuvieron el tránsito por esta vía fluvial después de que los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaran el sábado que permanecería cerrada en represalia por los ataques conjuntos de Israel y de Estados Unidos contra su país.

"China insta a todas las partes a parar inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz y prevenir un mayor impacto en la economía global", declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en rueda de prensa.

"La seguridad energética es muy importante para la economía global (...) China tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad energética", afirmó.

Con información de AFP

GZ