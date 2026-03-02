El presidente Donald Trump respondió de manera directa sobre la capacidad de Estados Unidos para enfrentar un conflicto abierto en Medio Oriente, adoptando una postura de confrontación total frente al régimen de Teherán: 'Estamos preparados para luchar durante mucho más tiempo que cuatro semanas, si es necesario'. Sus declaraciones se dieron en un momento de extrema tensión regional, poco después de confirmarse la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Seguidamente, desestimó las sugerencias de que el ejército estadounidense podría perder interés o recursos si las hostilidades no se resuelven de manera rápida, una preocupación que suele aparecer en los debates sobre la logística de las intervenciones extranjeras. "Estamos listos y no me voy a aburrir", sentenció el republicano durante una entrevista.

A partir de estas palabras, el exmandatario buscó proyectar una imagen de determinación absoluta, distanciándose de cualquier política de repliegue o de estrategias que dependan de resultados inmediatos en el campo de batalla.

Trump enfatizó que, bajo su visión, la superioridad militar de Estados Unidos permite sostener una presión constante sin que el factor tiempo juegue en contra de los intereses de Washington.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzaron el sábado pasado

Un triunvirato provisional —con Masoud Pezeshkian (presidente), Gholamhossein Mohseni Ejei (jefe judicial) y Alireza Arifi— asumió el control temporal

El escenario geopolítico cambió drásticamente tras el fallecimiento de Alí Jamenei, quien gobernó Irán con mano de hierro desde 1989. A esta altura, el suceso abrió un periodo de incertidumbre dentro de la estructura de poder de la República Islámica, mientras grupos internos y fuerzas externas analizan quién tomará las riendas del país y qué dirección tomará la política nuclear y militar del régimen en el futuro cercano.

Su desaparición física no suavizó la retórica de Trump, quien siempre mantuvo una postura crítica hacia el Acuerdo Nuclear de 2015, del cual retiró a Estados Unidos durante su gestión. Por el contrario, la inestabilidad actual en Teherán parece haber reforzado su discurso de "máxima presión", sugiriendo que las opciones militares están sobre la mesa.

Trump desmintió especulaciones sobre un posible desgaste de interés en el conflicto

"Irán sabe lo que tiene que hacer, pero si eligen el camino de la confrontación, se van a encontrar con algo que nunca antes vieron", detalló una fuente cercana al equipo de campaña del republicano, reforzando la idea de que no habrá concesiones. Para Trump, la supuesta debilidad del adversario tras la pérdida de su líder religioso y político es un factor que Estados Unidos debe considerar en su estrategia de defensa.

El factor Rafael Grossi y la vigilancia del programa nuclear

La postura combativa de Trump choca de frente con la cautela técnica de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Rafael Grossi, director del organismo, brindó este lunes una declaración ante la Junta de Gobernadores en Viena en la que calificó la situación actual como "muy preocupante".

Acto seguido a los ataques ejecutados el último sábado por fuerzas de Estados Unidos e Israel, el diplomático argentino activó el Centro de Incidentes y Emergencias para monitorear posibles fugas radiactivas en las instalaciones iraníes.

De esta manera, sostuvo que "La diplomacia nuclear es difícil, pero nunca imposible", en su discurso de apertura, donde intentó bajar los decibeles a la retórica de guerra total. A pesar de que el enviado de Irán ante la agencia denunció un impacto en el complejo de Natanz, Grossi fue tajante al informar que, según las imágenes satelitales y los datos de la red de monitoreo regional, no hay indicios de daños estructurales significativos ni de niveles de radiación.

Grossi ha advertido sobre riesgos de contaminación radiactiva y ha pedido acceso urgente para inspecciones

El control sobre el terreno es hoy más frágil que nunca. El director de la OIEA admitió que las autoridades regulatorias de Irán cortaron los canales de comunicación directa y no respondieron a los llamados de la agencia durante las últimas 48 horas. Su falta de "continuidad del conocimiento" es lo que Trump utiliza como argumento para sostener que la vigilancia técnica fracasó y que solo la presión física sobre las bases puede detener el avance del uranio enriquecido.

Grossi advirtió que cualquier error de cálculo en una ofensiva prolongada, como la que sugiere el republicano, podría derivar en una liberación radiológica con consecuencias que obligarían a evacuar ciudades enteras.

La arriesgada guerra de elección de Trump en Irán

Para el funcionario, el margen para un acuerdo se achicó drásticamente tras los operativos del fin de semana, pero insistió en que el organismo sigue listo para brindar apoyo técnico si se retoma la vía negociadora. Mientras tanto, la OIEA permanece en alerta máxima, operando a ciegas en varios puntos críticos del mapa nuclear iraní.

