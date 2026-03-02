La arriesgada guerra de elección de Trump en Irán

Hay mucho que se puede decir sobre la decisión de Estados Unidos de atacar a Irán —y sobre lo que podría resultar de los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra objetivos militares y políticos en todo el país—. Lamentablemente, poco de ello es tranquilizador.

En primer lugar, esta es una guerra de elección. Estados Unidos tenía otras opciones políticas disponibles. La diplomacia parecía prometedora como medio para evitar que Irán desarrollara armas nucleares. El aumento de la presión económica tenía el potencial, con el tiempo, de precipitar un cambio de régimen.

Además, esta es una guerra preventiva, no una acción de legítima defensa anticipada. Irán no representaba una amenaza inminente para los intereses vitales de EE. UU. Irán no estaba a punto de convertirse en un Estado con armas nucleares ni de utilizar las armas que poseía contra los Estados Unidos. A lo sumo, la amenaza planteada por Irán era una amenaza latente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta distinción es importante. Un mundo en el que los países creyeran tener el derecho de emprender ataques preventivos contra aquellos a quienes consideran amenazas sería un mundo de conflictos frecuentes. Es por eso que tales acciones no tienen sustento bajo el derecho internacional.

Tensión en Medio Oriente: por qué el cierre del Estrecho de Ormuz dispara el precio del petróleo

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha elegido un objetivo —el cambio de régimen— que es político más que militar. Pero si bien la fuerza militar puede destruir y matar, por sí sola no puede provocar un cambio de régimen, lo cual requiere que el sistema colapse. Es posible que el ataque de EE. UU. desencadene deserciones en el liderazgo político y las fuerzas armadas de Irán, pero no se puede contar con ello. Hamás y Gaza son un recordatorio de que los regímenes pueden absorber castigos increíbles y aun así aferrarse al poder. E incluso si los clérigos caen del poder —el Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha muerto—, se puede argumentar que las fuerzas de seguridad son las mejor posicionadas para ocupar su lugar.

En cualquier caso, el uso de la fuerza militar para matar a líderes selectos como medio para desencadenar un cambio de régimen —una táctica a menudo llamada decapitación— es poco probable que tenga éxito en Irán, donde el liderazgo se ha institucionalizado desde que tomó el poder hace casi medio siglo. Además, la cúpula ha tenido tiempo de mejorar la planificación de la sucesión en las últimas semanas a medida que aumentaba la posibilidad de guerra.

Durante su incursión de enero en Venezuela, la administración Trump se limitó a reemplazar a un líder (ignorando casi por completo a la oposición interna), mientras que en gran parte del mundo ha evitado presionar por la democracia. En el caso de Irán, sin embargo, Trump ha pedido un cambio de régimen, pero sin preparar el terreno para ello. La oposición política no está unida ni funciona como un gobierno a la espera, lo que significa que es incapaz de aceptar deserciones, y mucho menos de proporcionar seguridad.

Donald Trump aseguró que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán "si fuera necesario"

La historia sugiere que el cambio de régimen requiere una presencia física sobre el terreno. Esta es la lección de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y de Panamá, Irak y Afganistán más recientemente. E incluso con una presencia terrestre, tales esfuerzos a menudo se quedan cortos. En Irán, la ocupación es inconcebible, dada la extensión del país y su capacidad de resistencia.

Todo lo cual equivale a decir que la administración Trump ha optado por cumplir los objetivos de política exterior más ambiciosos con medios limitados. Parece haber rechazado una guerra de elección con objetivos más estrechos, como degradar las capacidades nucleares y de misiles balísticos iraníes conocidas, a pesar de que podría haber afirmado de manera creíble haber logrado estos fines. Si hay un paralelo reciente con lo que está sucediendo en Irán es Libia, donde hace poco más de una década las fuerzas occidentales derrocaron al liderazgo utilizando el poder aéreo pero luego se retiraron, dejando al país en el caos.

En el caso iraní, parece que el ensamblaje de una presencia militar masiva —lo que Trump llamó una armada— terminó ejerciendo presión sobre la administración para actuar, porque las fuerzas de EE. UU. no podían mantenerse en un alto estado de preparación en el lugar indefinidamente. Como resultado, los medios de la política (la fuerza militar) bien pueden haber desempeñado un papel determinante en los fines de la política, a saber, la decisión de atacar. Esto es, obviamente, lo inverso a cómo debería decidirse la política.

Dando un paso atrás, EE. UU. ha optado una vez más por asumir un compromiso estratégico masivo en el Medio Oriente. Esto está en contradicción con la propia Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump y con la realidad de que los mayores desafíos para los intereses de EE. UU. se encuentran en Europa y el Indo-Pacífico. Aquí el paralelo es la guerra de Irak de 2003, otra guerra preventiva de elección en la región que le costó enormemente a los Estados Unidos.

El imperio económico del ayatolá Ali Jamenei: la red de 95.000 millones de dólares construida con expropiaciones

El pueblo estadounidense no está preparado para esta guerra. Tampoco lo está la base política de Trump, ya que desestabilizará los mercados, provocará un aumento en los precios de la energía y podría prolongarse durante algún tiempo. Los aliados de Estados Unidos también están descontentos, ya que Irán ya ha atacado a varios países vecinos y podría tomar medidas que dañen sus economías. Trump no utilizó su discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche para defender el ataque a Irán, y gran parte de su declaración inmediatamente después del ataque del sábado enfatizó acciones pasadas de Irán en lugar de amenazas nuevas o emergentes.

Es posible que el bombardeo sin costes del año pasado contra tres sitios nucleares iraníes y la intervención más reciente en Venezuela hicieran que Trump y quienes lo rodean confiaran plenamente en que podrían lograr fines ambiciosos con medios limitados a un bajo costo. También puede haberse sentido tentado a lograr algo histórico en Irán —el cambio de régimen— que eludió a sus predecesores. Todavía puede tener éxito. Pero, por regla general, es más fácil pedir un cambio de régimen que llevarlo a cabo con éxito. Si bien solo hace falta una parte para comenzar una guerra, hacen falta dos para terminarla. Irán ahora tiene voz y voto en qué tan grande se vuelve este conflicto y cuánto tiempo continúa.

Richard Haass, presidente emérito del Council on Foreign Relations, es asesor senior en Centerview Partners, Distinguished University Scholar en la Universidad de Nueva York y autor del boletín semanal en Substack Home & Away.