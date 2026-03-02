Cristianos contra el "Talibán" de Estados Unidos

Nick Fuentes, un nacionalista blanco que niega el Holocausto y admira a Hitler, pidió recientemente un "gobierno talibán católico" autoritario en los Estados Unidos, y aunque es tentador ignorar tales provocaciones, sería imprudente hacerlo. Según personas internas al movimiento MAGA de Donald Trump, la influencia de Fuentes sobre los jóvenes republicanos es grande y no deja de crecer. Los conservadores con sentido común —especialmente los católicos— deben estar preparados para argumentar contra sus nocivas opiniones.

Tal refutación podría comenzar con la Declaración sobre la Libertad Religiosa (Dignitatis humanae) que el Papa Pablo VI promulgó durante el Concilio Vaticano II hace seis décadas. Ese documento dejó la posición de la Iglesia Católica cristalina: toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, y los gobiernos deben garantizar que "a nadie se le fuerce a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos". Además, el Concilio declaró: "Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que llegue a convertirse en un derecho civil".

La Iglesia enseña que los seres humanos tienen la obligación moral de buscar la verdad. Para que la búsqueda sea auténtica, no puede ser forzada por el poder político. El proceso requiere "inmunidad de coacción externa, así como libertad psicológica". Or como dijo el Papa Juan Pablo II: "La Iglesia propone; no impone nada".

Dios no obliga a la obediencia. En las primeras páginas de la Biblia, Dios no impidió que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, un acto que usurpó el papel de Dios como árbitro del bien y del mal. Dios estableció pactos con los israelitas, pero no les impidió desviarse. Jesús no buscó utilizar el poder político o la coacción para difundir sus enseñanzas.

El Estado no tiene por qué usar su poder coercitivo en asuntos de conciencia. Como comprendió Juan Pablo II, la libertad religiosa es un "baluarte contra el totalitarismo". Aquellos que, como Fuentes, están ansiosos por imponer sus puntos de vista religiosos a los demás están contradiciendo flagrantemente las enseñanzas de la Iglesia que pretenden representar. Si Fuentes quiere que la gente se adhiera a las enseñanzas católicas, primero debería aprender cuáles son esas enseñanzas, empezando por la posición de la Iglesia sobre la libertad religiosa.

Lamentablemente, el problema no termina con Fuentes. El posliberalismo ha ido ganando terreno entre intelectuales, comentaristas y políticos católicos en general. Si bien los líderes posliberales de los que tengo conocimiento no son racistas ni antisemitas, sí comparten, en diversos grados, la visión de que el compromiso de la tradición liberal con la libertad religiosa ha sido un detrimento para el auténtico florecimiento humano.

Una vez más, es tentador descartar a estas figuras como un grupo marginal de académicos, comentaristas y activistas. Pero políticos prominentes coquetean con el posliberalismo, y algunos van más allá. El vicepresidente JD Vance, por ejemplo, se identificó explícitamente como "antirregimen" y "posliberal" tan recientemente como en 2023.

En el largo transcurso de la historia, pocas cosas importan más que las ideas. Discrepo firmemente con la afirmación de que el liberalismo —el estado de derecho, los derechos individuales, la libertad personal, los mercados libres— fue un error desde el principio. Rechazo el argumento de que ha sobrevivido a su utilidad y que el sistema del capitalismo democrático (el "régimen") necesita ser reemplazado. Pero sí tengo cierta simpatía por las preocupaciones culturales del posliberalismo. El mundo secular se ha vuelto, de hecho, menos complaciente y más hostil a la vida cristiana en las últimas décadas.

Pero dar marcha atrás en la libertad religiosa o abogar por una forma de teocracia blanda —utilizar el poder político para promover los intereses de la Iglesia o un estilo de vida cristiano— no es la respuesta. Las raíces de los problemas culturales de Occidente residen en la falta de apreciación y prioridad de la dignidad inherente e inestimable de cada ser humano. Recortar la libertad religiosa sería otra afrenta a la primacía de la dignidad humana, exacerbando en lugar de mejorar este problema de raíz.

En cambio, los cristianos deben dejar claro que la libertad religiosa puede protegerse plenamente sin que el gobierno sea radicalmente neutral en cuestiones de moralidad. Los cristianos pueden fortalecer el papel que desempeña la Iglesia en la sociedad civil, en el ámbito entre el Estado y el individuo. Y pueden oponerse a las políticas que invaden la capacidad de cualquier comunidad para practicar su propia fe religiosa, como lo hicieron, por ejemplo, los primeros esfuerzos de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio para hacer cumplir su mandato de anticoncepción.

Es importante destacar que los cristianos pueden —y deben— entrar en la plaza pública y abogar por posiciones formadas por su fe, incluso en debates políticos y legislativos. Pero si sus puntos de vista están auténticamente informados por su fe, colocarán el bien común y la dignidad del individuo en su núcleo. No intentarán dar marcha atrás en la libertad religiosa ni pondrán obstáculos en el camino de quienes buscan la verdad. No querrán, en palabras de Juan Pablo II, "imponer".

Rechazarán tanto el fundamentalismo religioso como el secularismo extremo como manifestaciones del mismo error básico. Cada uno propone una visión reductiva y parcial de la persona humana, mientras que los cristianos deben insistir en una visión mucho más completa.

