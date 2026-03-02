Trump presiona por cambio liderazgo en Irán pero Teherán se mantiene firme

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la campaña de bombardeos contra Irán continuará, quizá durante semanas, y pidió a los líderes del país que capitulen, mientras el jefe de seguridad de la República Islámica afirmó que no tiene intención de negociar con Estados Unidos.

Se escucharon explosiones en Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar, mientras estados del Golfo interceptaban misiles lanzados por Irán en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que subraya cómo el conflicto se está extendiendo más allá de las fronteras iraníes. Al mismo tiempo, Israel, también bajo fuego de Irán y de combatientes de Hezbolá en el sur de Líbano, lanzó una ofensiva contra el grupo.

Trump aseguró que la operación contra Irán llevará "al menos unas cuatro semanas"

Trump pidió a los generales iraníes que entreguen el poder al pueblo y dijo que ha aceptado hablar con el nuevo liderazgo de Irán, según The Atlantic. El jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán no negociará con Estados Unidos, en respuesta a reportes de que había contactado a funcionarios estadounidenses a través de mediadores omaníes.

En las últimas 48 horas, Trump ha hecho declaraciones diversas y a veces contradictorias sobre los objetivos del ataque, incluyendo que podría terminar en unos días o durar entre cuatro y cinco semanas, y que el objetivo final es la libertad de los iraníes, pero también que podría alcanzar un acuerdo con los remanentes de la República Islámica, aunque los principales candidatos que consideraba ahora están muertos.

El pulso entró en su tercer día después de que la alianza entre Estados Unidos e Israel iniciara bombardeos aéreos contra Irán durante el fin de semana. La continuación de intensas salvas de misiles sugiere que Teherán podría no estar dispuesto a discutir concesiones, incluso después de que su líder supremo y altos mandos militares fueran asesinados.

El conflicto se ha extendido por gran parte de Medio Oriente y ha llevado el tránsito por el vital Estrecho de Ormuz casi a un punto muerto, aumentando la preocupación de que los envíos de algunos de los mayores exportadores de energía del mundo puedan verse interrumpidos por una guerra prolongada. Los precios europeos del gas se dispararon 25% el lunes por la mañana.

Trump dijo que la campaña de bombardeos continuará después de que la alianza entre Estados Unidos e Israel atacara cientos de objetivos en todo Irán.

“Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza y seguirán hasta que todos nuestros objetivos se hayan alcanzado”, dijo Trump, sin dar más detalles. Instó a las fuerzas militares y policiales iraníes a rendirse “para obtener plena inmunidad o enfrentar una muerte segura”.

Los mercados reaccionaron con rapidez en la primera jornada de operaciones desde que comenzó la guerra, con algunos de los movimientos más pronunciados en el petróleo, donde una reacción inicial llevó al Brent a escalar hasta 13%. La materia prima moderó parte de esas ganancias para cotizar en US$78,65 por barril, aún con un alza de 8,5%. Las acciones asiáticas y los futuros de índices bursátiles de Estados Unidos cayeron. Los operadores evalúan la situación del Estrecho de Ormuz, clave para el flujo de crudo hacia el resto del mundo.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos anunció el domingo las primeras muertes estadounidenses, señalando que tres miembros del servicio fallecieron y cinco resultaron “gravemente heridos”.

Trump, que prometió en su campaña electoral no poner en riesgo a las tropas estadounidenses en Medio Oriente, calificó sus muertes como parte de “la misión justa” en un video publicado el domingo en redes sociales. “Es probable que haya más antes de que termine. Así es”.

En una breve entrevista con el New York Times el domingo, Trump dijo que el asalto contra Irán podría durar “cuatro o cinco semanas” y pidió a los generales iraníes que entreguen el poder al pueblo o adopten un modelo similar al de Venezuela, cuyo nuevo líder ha cumplido con las demandas de Estados Unidos tras la salida de Nicolás Maduro.

“Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el escenario perfecto”, dijo Trump al diario. Añadió que tenía “tres muy buenas opciones” para liderar Irán, sin dar detalles. Más tarde dijo a ABC News que el ataque inicial “fue tan exitoso que eliminó a la mayoría de los candidatos”, y agregó: “no va a ser nadie en quien estuviéramos pensando porque todos están muertos”.

El Wall Street Journal informó anteriormente que Larijani —jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán— hizo un nuevo intento por reanudar conversaciones nucleares con Washington a través de mediadores omaníes, lo que fue negado por el funcionario iraní en X.

Teherán busca ahora nombrar a un nuevo líder supremo después de que el ayatolá Ali Jamenei, quien gobernó la República Islámica durante más de tres décadas, muriera en su complejo de oficinas durante la primera oleada de ataques de Estados Unidos e Israel el sábado. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, dijo que “espera” que un sucesor sea elegido “en los próximos días”.

La guerra se extendió por Medio Oriente durante el fin de semana, cuando Irán lanzó oleadas de misiles contra objetivos en múltiples países que albergan instalaciones militares estadounidenses. Proyectiles iraníes impactaron edificios en Tel Aviv, mientras defensas en Arabia Saudita, Catar y Baréin interceptaron ataques entrantes. Restos de un misil cayeron en la refinería de Al-Ahmadi, en Kuwait, el lunes, pero las autoridades dijeron que la instalación seguía operando a plena capacidad.

Casi todo el tráfico aéreo civil está cerrado en el Golfo después de que el principal aeropuerto de Dubái, el más transitado del mundo para vuelos internacionales, fuera alcanzado. Lugares emblemáticos de Dubái, incluida la isla de lujo Palm Jumeirah y el hotel Burj Al Arab, sufrieron daños durante una serie de explosiones que sacudieron el centro financiero. Rascacielos en Abu Dabi también resultaron dañados.

Países árabes del Golfo condenaron a Irán por sus ataques con misiles, y Emiratos Árabes Unidos instó a Teherán a “recobrar el sentido” y dejar de atacar a países que no participaban en la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Ministros de los países del Consejo de Cooperación del Golfo celebraron una reunión extraordinaria el domingo y dijeron que mantienen el derecho a responder a Irán en “defensa propia, ya sea individual o colectivamente”.

Los miembros del CCG “tomarán todas las medidas necesarias para defender su seguridad y estabilidad y para proteger sus territorios, ciudadanos y residentes, incluida la opción de responder a la agresión”, señaló el bloque en un comunicado.

OPEP+ acordó el domingo reanudar los incrementos de producción el próximo mes para contrarrestar un esperado mayor repunte del petróleo. La agencia iraní Tasnim describió el Estrecho de Ormuz como prácticamente cerrado, con petroleros evitando cada vez más la vía. Dos buques fueron presuntamente alcanzados frente a la costa de Omán.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que su país no tiene intención de cerrar la ruta.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que las fuerzas de su país están atacando Teherán “con fuerza creciente, y esto solo aumentará aún más en los próximos días”.

Israel estima que sus ataques destruyeron cientos de misiles balísticos iraníes y dejaron fuera de servicio aproximadamente la mitad de los lanzadores del país, dijo un funcionario militar israelí.

Hezbolá, respaldado por Irán y con base en Líbano, afirmó que lanzó ataques contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní.

En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron oficialmente una ofensiva contra Hezbolá en Líbano, y el jefe militar dijo que el país debe “prepararse para varios días de combates, muchos de ellos”.

Trump también dijo en redes sociales el domingo que fuerzas estadounidenses hundieron nueve buques navales iraníes y que el cuartel general de la marina iraní fue destruido “en gran medida” en un ataque separado.

La perspectiva de una guerra regional de varias semanas es un escenario de pesadilla para aliados de Estados Unidos en el Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Catar. Estos países presionaron para que Irán y Estados Unidos alcanzaran una solución diplomática sobre las actividades nucleares de Teherán, temiendo que el caos y el cierre de vuelos que ahora se desarrollan puedan afectar sus economías y disuadir a turistas e inversión extranjera.

El gigante logístico DP World suspendió temporalmente operaciones en el puerto de Jebel Ali, en Dubái, según un aviso enviado a clientes y visto por Bloomberg. Emiratos Árabes Unidos dijo que la Bolsa de Valores de Abu Dabi y el Mercado Financiero de Dubái permanecerán cerrados lunes y martes.

Los objetivos de Estados Unidos en Irán incluyeron instalaciones de mando y control de la Guardia Revolucionaria Islámica, defensas aéreas iraníes, sitios de lanzamiento de misiles y drones y aeródromos militares, según el Comando Central. Israel dijo que el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, murió.

Medios iraníes informaron ataques contra sitios militares y civiles, incluido uno que mató a más de 140 personas en una escuela en Hormozgan. Se reportaron varias explosiones de gran magnitud en Teherán, la capital.

Trump dijo que la operación militar era necesaria después de que Irán se negara a renunciar a las armas nucleares, que Teherán ha dicho reiteradamente que no las está desarrollando. La ronda más reciente de conversaciones tuvo lugar el jueves.

