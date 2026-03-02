Embajador de Israel confirma que el Mossad fue clave para detectar el lugar de reunión de Jamenei previo al bombardeo

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, confirmó que la inteligencia israelí tuvo un rol central en la detección del lugar y el momento en que se encontraba reunido el líder supremo iraní antes del bombardeo. “Sin entrar en detalles, sí tenemos una información e inteligencia que es parte muy importante para llevar a cabo este tipo de actividades”, afirmó el diplomático, al referirse a la operación conjunta entre Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní, al que calificó como “teocrático dictatorial” y “una amenaza del mundo”.

Eyal Sela es el embajador de Israel en la República Argentina, quien ocupa el cargo desde el año 2022.

Me gustaría su propia evaluación de lo que está sucediendo en este momento en Israel.

Ya hace 3 días tenemos esta operación contra el régimen terrorista teocrático dictatorial de Irán, que estaba a punto de lanzar o tener capacidades de atacar la población civil israelí. Es una operación conjunta de Estados Unidos e Israel, con apoyo de algunos otros países.

Vimos que Irán está atacando no solamente Israel y ayer, por ejemplo, murieron nueve personas, entre ellos tres niños, en una ciudad que se llama Beit Shemesh, sino también ataca a países en la región como los Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, Qatar y otros. Anoche lamentablemente también Hizb Allah, desde Líbano, empezó y lanzó misiles contra la población israelí en el norte de Israel.

Israel está haciendo todo para defender nuevamente nuestra población de este régimen y, como saben aquí en Argentina, este régimen está involucrado no solamente de atacar israelíes y americanos, sino también atacar argentinos en los dos atentados que llevaron a cabo, atentar inocentes en Bulgaria, en India, en otros lugares y solo terminando diciendo que como el nuevo comandante de las guardias revolucionarias de Irán, Ahmad Wahidi, quien es el que llevó a cabo el atentado contra AMIA aquí en Argentina.

Estaba leyendo el fin de semana en Jerusalén y me encontraba con distintas menciones a los servicios secretos israelíes. No sé si esta pregunta que yo le puedo hacer usted me la puede responder, si no está muy claro, pero su respuesta puede ser simplemente que no la responde, pero le pregunto: ¿fue clave el Mossad para descubrir el momento en el que había una reunión del jefe supremo de Irán con los más altos funcionarios para tomar la decisión del momento del ataque?

Sin entrar en detalles, sí tenemos una información e inteligencia que es parte muy importante para llevar a cabo este tipo de actividades.

En función entonces de ese conocimiento del terreno de Irán, ¿cuáles son las hipótesis de los analistas internacionales, expertos en Irán, israelíes, de cuál es el grado de disconformidad de la población con el régimen que pueda permitir la sustitución del régimen de Irán por uno democrático?

Este puede ser uno de los resultados de esta operación. El mes pasado Irán mató a unos 30 000 inocentes que salieron a las calles. Irán está buscando hacer todo para que la gente ahí no tendrá el régimen. La gente no tendrá las libertades. Quiero decir claramente que el pueblo de Irán no es nuestro enemigo. Siempre tuvimos y tendremos buenas relaciones con aquellos en Irán que quieren vivir en paz.

Lo que tenemos es un régimen teocrático dictatorial que, 47 años, está llamando a la muerte de Israel, a la muerte de Estados Unidos, a la muerte de América en general y este es el problema y la amenaza del mundo: el régimen y no el pueblo.