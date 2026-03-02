El Mercosur analizará si el tratado Argentina-EEUU viola sus acuerdos

El canciller brasileño, Mauro Vieira, confirmó que el Mercosur analizará el alcance del acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos y evaluará si vulnera las normas internas del bloque. “Si contiene normas que contradicen la legislación y los entendimientos del Mercosur, tendrán que ser discutidas en el ámbito del Mercosur”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Mauro Vieira es el actual ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, cargo que ocupa desde el primero de enero de 2023 bajo la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Previamente fue canciller durante el segundo mandato de Dilma Rousseff. También fue embajador en destinos estratégicos como Argentina, Estados Unidos y representante ante la ONU. Ha sido una figura clave en la defensa y avance del acuerdo comercial con la Unión Europea, calificándolo como un paso con profundo significado geopolítico en este año.

Argentina acaba de refrendar el acuerdo Mercosur–Unión Europea, pero al mismo tiempo un acuerdo con Estados Unidos. Hay discusiones respecto de si el acuerdo de Argentina con Estados Unidos modifica o traiciona, de alguna manera, el principio del Mercosur de no tener acuerdos comerciales que contradigan al bloque. No sé si usted tiene alguna opinión en particular respecto de estos dos temas: el acuerdo Mercosur–Unión Europea y, al mismo tiempo, el de Argentina con Estados Unidos.

Con relación al acuerdo Mercosur–Unión Europea, reitero lo que ya fue dicho: es muy importante, es fundamental. Brasil debe aprobarlo en el Senado hasta el miércoles de esta semana, por lo tanto en dos días. Ya fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados y, con eso, podremos también depositar el instrumento de ratificación y el acuerdo estará en vigor para Brasil, del mismo modo que ya lo estará para Argentina y Paraguay. Es una vigencia transitoria, temporal, pero que puede extenderse por muchos años.

Con relación al acuerdo de Argentina con Estados Unidos, es un acuerdo que fue negociado dentro del interés argentino y americano, creo yo. Si contiene normas que contradicen la legislación y los entendimientos del Mercosur, tendrán que ser discutidas en el ámbito del Mercosur.

Creo que tendremos en breve esa posibilidad porque habrá una reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común, que son justamente los ministros de Relaciones Exteriores. Esa reunión fue convocada por Paraguay para la próxima semana; no tengo ahora la fecha precisa, pero creo que será ocasión de discutir por primera vez y examinar en conjunto si hay reglas que contradicen la legislación o el reglamento interno del Mercosur, o si está de acuerdo con él.

En el caso de Venezuela, por la extracción del presidente Maduro; en el caso de Irán, directamente por el asesinato. ¿Qué cambió desde que usted se dedicó a la diplomacia, esto de que un presidente de un país pueda matar o encarcelar directamente al jefe de Estado de otro país?

Es la negación total y absoluta del derecho internacional. A lo largo de mi carrera, que ya es bastante larga, nunca habíamos visto cosas semejantes. Por lo tanto, es el irrespeto al derecho internacional y a toda la Carta de San Francisco, la Carta de la ONU.