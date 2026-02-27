La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes desde Bruselas la aplicación provisional del acuerdo comercial con el Mercosur.

“En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional”, declaró Von der Leyen.

Según explicó Olof Gill, vocero del ejecutivo comunitario, la Comisión debe ahora notificar formalmente a los países del Mercosur. Una vez realizados los intercambios de notas, el acuerdo entrará en vigor de forma provisional “dos meses después de estos intercambios formales”.

Acuerdo UE–Mercosur: oportunidades y beneficios para la Argentina

El anuncio de la presidenta de la Comisión Europea mientras se espera el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del pacto, un proceso que podría demorar hasta 18 meses, pero que la Comisión ha decidido no aguardar, señaló AFP.

Este jueves, los parlamentos de Argentina y Uruguay aprobaron el acuerdo entre los bloques, mientras se encuentra en tratamiento en Brasil y Paraguay.

En palabras de Carlos Cuerpo, ministro de Economía de España —país que lidera el respaldo al pacto—, "en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás". Para el gobierno español, el acuerdo es un paso vital en la hoja de ruta para que la UE sea "más autónoma y resiliente".

Alemania, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, se sumó al entusiasmo afirmando que la medida traerá "prosperidad y crecimiento".

La reacción negativa de Francia

Por otro lado, el presidente Emmanuel Macron calificó la aplicación provisional como una “mala sorpresa” y un “mal gesto” por parte de la Comisión. Desde hace años, Francia encabeza la resistencia al pacto, presionada por un sector agrícola y ganadero.

Von der Leyen defendió que "la aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", y se comprometió a seguir dialogando con los responsables y los representantes europeos en los próximos meses sobre este expediente.

A finales de enero, el gobierno francés ya había advertido que consideraría “una violación democrática” cualquier intento de imponer el tratado de forma provisional sin la ratificación definitiva de todos los parlamentos nacionales. No obstante, Von der Leyen intentó bajar los decibeles diplomáticos al asegurar que “la aplicación provisional es, por naturaleza, provisional”, comprometiéndose a mantener el diálogo con los sectores críticos.

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Juntos, representan el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y un mercado potencial de más de 700 millones de consumidores.

LM/ff