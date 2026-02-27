El Senado ratificó el acuerdo Mercosur-UE: “Ahora tenemos que considerar que Milei lo va a promulgar rápidamente”

La analista del mercado de granos, Lorena D´Angelo, evaluó en Canal E la reciente ratificación parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que vuelve a instalar expectativas sobre el impacto que podría tener en el comercio internacional y en el sector agroindustrial argentino.

Según explicó Lorena D´Angelo, el proceso legislativo avanzó con amplio respaldo político, aunque el orden de las aprobaciones generó cierta sorpresa. “El Gobierno estaba presentando para que se apruebe en Senado la ratificación de este acuerdo y en el medio los horarios se dieron para que finalmente primero lo votara Uruguay. Sin embargo, el dato favorable es que se votó por una amplia mayoría. Prácticamente no hubo números que fueron importantes en la negativa”, señaló.

El Gobierno buscará sacar provecho de la aprobación

También remarcó que el Gobierno avanzará rápidamente con la promulgación: “Ahora tenemos que considerar que Milei lo va a promulgar rápidamente y que, a diferencia de Uruguay, donde tiene otro proceso un poquito más lento, entonces podríamos decir que no solamente lo aprobó el Congreso, sino también por parte del Presidente con la promulgación del decreto que viene como consecuencia”.

Sin embargo, D´Angelo aclaró que la ratificación de un país no cambia sustancialmente el escenario regional: “Bueno, en verdad, no debería traer ningún beneficio, más allá de que desde el punto de vista, desde el Poder Ejecutivo, menciona que el primero, que él podría aprobarlo, podría tener algún beneficio”.

Las revisiones que todavía están pendientes

Asimismo, sostuvo que el acuerdo tiene un alcance significativo en términos de comercio global, aunque sus efectos no serán inmediatos. “Hoy el análisis también tiene que venir desde el punto de vista de que el Parlamento Europeo tiene que todavía hacer una revisión, que lo mandó al Tribunal de Justicia, y la aprobación final por parte del resto de los países”, explicó.

En ese sentido, la entrevistada advirtió que el impacto se verá más adelante: “La aplicación efectiva podría estar demorándose en el mediano plazo”.

Uno de los aspectos más destacados es el tamaño del mercado potencial. “Hoy en los tuits mencionaban un mercado por arriba de 450 millones de personas, pero también tenemos que sumar que es favorable para el mercado del Mercosur, para la población del Mercosur”, afirmó.