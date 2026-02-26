La OTAN interceptó un dron ruso cerca de un portaaviones francés y crece la tensión militar en Europa

Las fuerzas de la OTAN interceptaron un dron ruso que se dirigía hacia el portaaviones francés Charles de Gaulle en el puerto de Malmö, Suecia, en un episodio que fue calificado como un grave incidente de seguridad y que volvió a elevar la tensión entre Rusia y Occidente.

El hecho ocurrió mientras el buque militar francés participaba en ejercicios estratégicos en territorio sueco. Según informaron autoridades locales, el dron habría despegado desde un barco ruso cercano y avanzó en dirección al portaaviones, el único de propulsión nuclear construido fuera de la Marina de Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas de Suecia detectaron el movimiento del dispositivo no tripulado y activaron una operación de interferencia electrónica para neutralizarlo. Tras la maniobra, el dron desapareció del radar. Hasta el momento, no se confirmó si regresó a la embarcación rusa o si cayó al mar.

El incidente ocurrió pocos días después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara nuevas advertencias sobre un posible conflicto mayor con Occidente, incluyendo referencias al uso de armamento nuclear en caso de amenazas directas contra Moscú.

Derrame de petróleo bajo investigación

En paralelo, la guardia costera sueca informó la detección de un derrame de petróleo en el mismo puerto donde estaba amarrado el portaaviones francés. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del vertido, que podría constituir un delito ambiental.

En el área también se encontraban dos petroleros, por lo que se realizan análisis de muestras para identificar responsabilidades.

El episodio se produce en un escenario internacional cada vez más sensible. El servicio de inteligencia exterior ruso acusó recientemente a Francia y al Reino Unido de planear el suministro de armamento nuclear a Ucrania, afirmación que fue rechazada por ambos países europeos.

Mientras tanto, el conflicto en Ucrania continúa intensificándose. Rusia lanzó una nueva ofensiva aérea con cientos de drones y decenas de misiles contra infraestructuras y zonas residenciales ucranianas, dejando múltiples heridos.

Las negociaciones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz siguen abiertas, aunque permanecen estancadas por disputas territoriales entre Moscú y Kiev.

Un incidente que preocupa a la OTAN

La aproximación del dron al portaaviones francés encendió alarmas dentro de la alianza militar occidental, ya que expone el nivel de fricción existente en el norte de Europa y el riesgo de incidentes militares directos en zonas estratégicas.

Analistas internacionales advierten que este tipo de episodios, combinados con amenazas nucleares y operaciones militares en curso, aumentan la posibilidad de errores de cálculo que puedan profundizar la crisis geopolítica.

