"El primer barco hundido por EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial con un torpedo": cómo era el buque iraní Iris DENA

Este miércoles 4 de marzo se hundió el buque de guerra iraní IRIS Dena cerca de las aguas territoriales del país asiático Sri Lanka con 180 personas a bordo. Se registraron muertos, más de 30 heridos y más de 100 desaparecidos. Si bien las autoridades iraníes o de la isla no confirmaron si la nave fue blanco de un ataque en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel, el país norteamericano afirmó que se trató de un ataque estadounidense.

"Era un buque de la Armada iraní, el IRIS Dena. A las 06:00 de la mañana (21:30 del martes en Argentina) enviamos un primer navío de la Marina y a las 07:00, un segundo buque. Rescatamos a 30 personas gravemente heridas. Según los informes, había 180 personas a bordo", detalló el canciller Vijitha Herath sobre el hecho ocurrido en el océano Índico.

La embarcación hundida era identificada oficialmente como IRIS Dena 75 y formaba parte de la Flota del Sur de la Marina de la República Islámica de Irán, bajo el nombre del monte Dena. El buque pertenecía a la clase Moudge, una serie de fragatas desarrolladas por Irán y medía 94 metros de eslora y 11 metros de manga.

Con un desplazamiento estimado de entre 1.300 y 1.500 toneladas, el buque también contaba con una plataforma para helicópteros, lo que ampliaba sus capacidades operativas en misiones de vigilancia y despliegue. A su vez, se distinguía por un sistema de propulsión.

El sistema de propulsión del Dena se diferenciaba por haber sido el primer destructor iraní equipado con cuatro motores de fabricación nacional "Bonyan 4", los cuales cuentan cada uno con una potencia de 5.000 caballos de fuerza, dándole una potencia total de 20.000 hp. Esto se combinaba con un sistema de propulsión transversal en proa, lo que mejoraba su maniobrabilidad.

El buque contaba con un sistema de lanzamiento vertical (VLS), una capacidad estratégica que le permitía disparar misiles de forma más rápida y versátil, contando co un arsenal con misiles antibuque Qader, misiles superficie-aire, un cañón naval Fajr-27 de 76 mm, un sistema antiaéreo Fath-40 de 40 mm, dos cañones Oerlikon de 20 mm, ametralladoras pesadas de 12,7 mm y lanzadores triples de torpedos de 533 mm.

En lo que respecta a la detección, la nave, hundida a unas 40 millas náuticas de la costa sur de Sri Lanka, contaba con un radar Asr con cobertura de 360 grados y un alcance aproximado de 300 kilómetros, el cual le permitía rastrear hasta 40 objetivos y enfrentarse a cinco de forma simultánea.

Estados Unidos confirmó que se trató de un ataque

En conferencia de prensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el hundimiento de un buque iraní frente a Sri Lanka fue un ataque de un submarino estadounidense con un torpedo, el primero desde la Segunda Guerra Mundial.

"Se trata del primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial", destacó y resaltó la transcendencia del hecho, ocurrido este miércoles en aguas internacionales, en el marco de la ofensiva militar lanzada junto a Israel contra Irán.

El jefe del Pentágono detalló que el ataque fue ejecutado por un submarino de la Armada estadounidense con un torpedo, aunque aclaró que se trató de un episodio de carácter excepcional, vinculado a la capacidad de disuasión y respuesta militar de la Marina estadounidense.

El hundimiento del buque IRIS Dena

El funcionario de Sri Lanka Vijitha Herath dio la noticia del naugrafio ante el Parlamento y no precisó la causa del hundimiento del buque. Tras lo ocurrido, la Armada de isla confirmó que se recuperaron varios cadáveres, aunque aún no se precisó el número exacto de víctimas fatales dado que continúan las tareas de búsqueda y rescate.

"Recuperamos algunos cadáveres, pero no podemos confirmar cuántos", advirtió la vocera de la fuerza, Buddhika Sampath, quien remarcó que la prioridad de la Armada de la isla es localizar y ayudar a posibles supervivientes mediante las tareas que se están llevando a cabo en las costas del país asiático.

La portavoz explicó que las autoridades recibieron una señal de socorro en el centro de rescate marítimo y profundizó: "Mientras llevábamos a cabo la operación de rescate en la zona, no observamos ningún barco en esa zona en particular. La Armada es la única que realiza operaciones de búsqueda y rescate en la zona".

Sobre las tareas de búsqueda y rescate, el ministro de Asuntos Exteriores informó que la Armada rescató hasta el momento al menos a 30 tripulantes gravemente heridos, los cuales fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad de Galle.

"Respondimos a la alerta en conformidad con nuestras obligaciones internacionales, dado que está en nuestra zona de búsqueda y rescate del océano Índico", señaló en diálogo con AFP un portavoz de la marina srilanquesa, Buddhika Sampath.

Tras el hundimiento de la nave, se desplegaron dos buques de la Marina srilanquesa y un avión con el objetivo de auxiliar a 30 marinos heridos. En paralelo, el Gobierno trabajar para evitar que lo ocurrido genere "problemas de seguridad en la región".

Si bien fuentes del Gobierno le indicaron a la agencia EFE que se sospecha que el hundimiento haya sido provocado por un ataque, y que las primeras versiones hablan de que habría sido alcanzado por un submarino junto a la confirmación estadounidense, desde Sri Lanka aún no confirmaron las causas exactas del naufragio ni se dieron explicaciones al respecto.

