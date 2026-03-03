Quién es Mojtaba Jamenei, el posible sucesor de Alí Jamenei en Irán

El segundo hijo del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei Mojtaba, se convirtió en una figura central de la política persa tras salir ileso de los recientes bombardeos ejecutados por fuerzas estadounidenses en Teherán. A los 55 años, este clérigo que mantuvo un perfil bajo durante décadas pasó a ser el candidato con más chances para heredar el control de la República Islámica, especialmente luego de la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el año pasado.

Su rol en el aparato de seguridad iraní no es nuevo, pero los eventos recientes aceleraron su exposición pública. A lo largo de los años, analistas de inteligencia occidental lo señalaron como el administrador de la oficina del Líder Supremo, un cargo que le permitió tejer redes de influencia directa sobre la Guardia Revolucionaria y las milicias Basij.

Actualmente, su supervivencia a los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra posiciones estratégicas en Irán refuerza su imagen de “hombre fuerte” dentro del sistema clerical.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Guardia Revolucionaria y clérigos ultraconservadores mantienen control temporal en medio de la guerra regional

El ascenso de Mojtaba no está exento de tensiones internas. Según reportó el The New York Times, su figura genera divisiones entre quienes defienden la tradición republicana de Irán y los sectores más conservadores que buscan una sucesión dinástica.

Si bien el Consejo de Expertos es el encargado formal de elegir al próximo Líder, la influencia de Alí Jamenei sobre este cuerpo deliberativo parece allanar el camino para su hijo varón.

Acerca del ámbito teológico, Mojtaba alcanzó el rango de "Ayatollah" en 2022, un requisito indispensable para aspirar a la máxima magistratura religiosa y política del país. Este ascenso fue comunicado de manera discreta pero firme a través de las escuelas seminarios de Qom, donde imparte clases de jurisprudencia islámica de alto nivel.

También, su formación religiosa se complementa con un conocimiento de las finanzas estatales manejadas a través de la Setad.

La conexión militar y el control de la Guardia Revolucionaria

La relación de Mojtaba con los altos mandos militares es el pilar de su poder real. A lo largo de las protestas de 2009, conocidas como el Movimiento Verde, se le atribuyó la coordinación de la represión callejera junto a Hossein Taeb, quien fuera el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Esta alianza estratégica le garantizó el control sobre el aparato represivo del Estado.

Algunos informes de la inteligencia británica publicados por The Guardian indican que Mojtaba maneja una red de contactos que incluye a los principales proveedores de tecnología de vigilancia del país. Esta infraestructura fue clave para detectar y neutralizar intentos de sabotaje interno antes de que la escalada con Estados Unidos llegara a su punto actual.

Su capacidad de gestión en situaciones críticas es lo que hoy destacan sus seguidores en los medios oficiales iraníes.

Gobernó con mano dura por casi cuatro décadas, reprimiendo disidencias internas (como protestas de 2018 y 2022)

A diferencia de su padre, que solía dar discursos televisados con frecuencia, Mojtaba prefiere el movimiento en las sombras. No concede entrevistas y sus fotos son escasas, generalmente limitadas a actos religiosos o funerales de altos mandos militares. Esa mística de inaccesibilidad contribuyó a que se lo perciba como un estratega calculador.

"Mojtaba es el guardián de la puerta del Líder Supremo", definió un exdiplomático europeo en un informe de 2024 para la agencia Reuters. Esta posición de intermediario le permitió filtrar quién accede a su padre y qué información llega al despacho principal de Teherán. En la práctica, esto significa que muchas de las directivas emitidas por Alí Jamenei pasaron primero por su segundo hijo.

El impacto de los bombardeos y la sucesión acelerada

Los ataques de precisión ejecutados por Estados Unidos contra instalaciones militares vinculadas a la oficina del Líder Supremo fallaron en su objetivo de neutralizar a la cúpula operativa. Mojtaba, que se encontraba en una de las zonas afectadas, logró ser evacuado a un refugio subterráneo minutos antes del impacto. Este episodio fue interpretado por los sectores ultraconservadores de Irán como una señal de "protección divina" sobre el futuro conductor de la nación.

Así que la muerte de figuras clave como Ebrahim Raisi y otros posibles sucesores en incidentes previos dejó un vacío de poder que solo Mojtaba parece capaz de llenar sin fracturar la unidad de la Guardia Revolucionaria.

Sin embargo, la posibilidad de una sucesión hereditaria genera ruidos en un sistema que nació luego de derrocar a una monarquía.

Teherán, capital de Irán, es el epicentro de un conflicto armado en curso

En su cuarto día (al 3 de marzo), Israel intensificó raids aéreos sobre instalaciones represivas en el centro de Teherán

La Constitución de Irán no contempla la herencia de cargos, pero la realidad política muestra que el control de las instituciones clave está hoy más concentrado que nunca. La supervivencia de Mojtaba a la agresión externa le otorga una legitimidad de combate que sus detractores internos difícilmente puedan cuestionar en el corto plazo.

Así, el operativo militar estadounidense del 3 de marzo dejó un saldo de 14 edificios destruidos en el complejo gubernamental de Teherán. Según los reportes oficiales de las agencias internacionales, el ataque se centró en centros de comando y control de drones.

Señales previas del ataque de EE.UU. a Irán: movimientos "atípicos" en Buenos Aires y el factor China

El paradero actual de Mojtaba Jamenei se mantiene bajo estricto secreto de Estado por razones de seguridad nacional.

MV/DCQ