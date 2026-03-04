Trump promete tránsito seguro de crudo por Medio Oriente

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos garantizará el paso seguro del petróleo desde Medio Oriente para evitar una posible crisis energética provocada por la guerra con Irán, que continúa repercutiendo en la región y agitando los mercados.

Los combates no muestran señales de disminuir cinco días después de haber estallado, con Israel e Irán intercambiando ataques aéreos y disparos de misiles. Cientos de personas han muerto en Irán y decenas en otras partes de la región, mientras Estados Unidos afirma que seis de sus militares han fallecido.

En total, cerca de una docena de países se han visto envueltos en el conflicto, con Teherán atacando bases y embajadas estadounidenses en Medio Oriente, e Israel lanzando una ofensiva aérea y terrestre contra Hezbolá en Líbano tras ser atacado por el grupo alineado con Irán.

Trump dijo el martes que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) ofrecerá seguros “a un precio muy razonable” para ayudar a garantizar el flujo de energía y de otros intercambios comerciales en el Golfo. La Marina estadounidense comenzará a escoltar petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz “lo antes posible” si es necesario, afirmó.

“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el LIBRE FLUJO de ENERGÍA al MUNDO”, publicó el presidente en redes sociales.

Las garantías de Trump ayudaron inicialmente a calmar los nervios en algunos mercados. El crudo Brent avanzó 2,1% el miércoles —frente a alzas de 4,7% y 7,3% en los dos días previos— y el oro subió 1,4%. En Asia, sin embargo, las acciones registraron su mayor caída en casi un año, lideradas por el mayor desplome histórico de Corea del Sur. Las bolsas abrieron con fuertes pérdidas en Dubái y Abu Dabi tras reanudar operaciones por primera vez desde el inicio de la guerra.

Aunque el anuncio del presidente redujo parte de la prima de riesgo en los mercados energéticos, los operadores siguen escépticos de que el plan permita que los flujos de petróleo vuelvan rápidamente a niveles normales en la región.

Los precios del crudo han subido alrededor de 15% desde que Estados Unidos e Israel comenzaron ataques contra Irán el fin de semana, lo que provocó amplias disrupciones en Medio Oriente y prácticamente detuvo los flujos de petróleo en el crítico estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro energético mundial.

La publicación de Trump no detalló el mecanismo de seguro que ofrecerá la DFC, una institución que normalmente moviliza capital privado hacia países en desarrollo y reduce riesgos para inversiones en economías de bajos ingresos.

El seguro contra riesgo político, como el que ofrece la DFC, ayuda a cubrir pérdidas derivadas de guerra, violencia y otras turbulencias políticas.

En un comunicado posterior, la DFC indicó que brindará apoyo a fletadores comerciales, armadores y aseguradoras marítimas clave para minimizar disrupciones del mercado y ayudar a garantizar el libre flujo de bienes y capital. Instó a las partes interesadas a contactar directamente a la agencia, sin ofrecer más detalles.

Es incierto cuánto tiempo durarán los combates, ya que Trump afirmó que podrían prolongarse durante semanas. La República Islámica no ha mostrado señales de ceder a las exigencias de abandonar su programa de enriquecimiento nuclear, desmantelar su programa de misiles balísticos o dejar de apoyar a grupos terroristas, y ha continuado combatiendo pese a que Israel y Estados Unidos aseguran haber destruido cientos de misiles y lanzadores iraníes.

Plan marítimo de Trump

Algunas cuestiones siguen sin estar claras sobre la propuesta de Trump de ofrecer seguros a navieras dispuestas a operar en el estrecho de Ormuz. Para empezar, no es evidente cuál será el costo del seguro ni quién lo contratará.

La implementación del plan también supondrá una tarea gigantesca a una escala que la DFC no ha manejado antes. Lo más cercano que ha estado la agencia a ofrecer este tipo de cobertura fue proporcionar seguro contra riesgo político a Ucrania tras la invasión rusa, según una persona familiarizada con el asunto, pero eso fue para asegurar nuevos proyectos, no activos existentes.

“Si bien los comentarios del presidente Trump sobre seguros y escoltas de petroleros provocaron un retroceso en los precios del petróleo, cuestionamos cuánto se ha planificado hasta ahora el respaldo del seguro y creemos que podría haber varios desafíos para ejecutar este plan rápidamente”, señalaron analistas de RBC Capital Markets LLC en una nota.

Una alta suscripción al producto de seguro de la DFC podría, no obstante, ser un indicador positivo de que la guerra está bajo control.

“Si muchas compañías lo compran, eso indicaría que confían plenamente en que el gobierno de EE.UU. cumplirá sus obligaciones en caso de necesitar cobrar el seguro”, dijo Salar Ghahramani, profesor en Penn State University y fundador de Global Policy Advisors, firma asesora de fondos soberanos. “Podría significar que, en general, consideran probable que los riesgos disminuyan con el paso de los días”.

