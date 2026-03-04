La escalada en Medio Oriente impacta en el mercado petrolero y genera oportunidades exportadoras para Argentina

El conflicto en Medio Oriente podría generar oportunidades que ubiquen a Argentina como un proveedor confiable de energía en un contexto donde la seguridad de suministros comienza a ganar protagonismo. Desde la Universidad Austral evaluaron la situación y las ventajas que podría sacar nuestro país.

El profesor del Instituto de Energía, Carlos Mendizábal, expresó que “Irán sigue siendo un productor relevante de petróleo y gas, aunque su producción es menor que la de los grandes exportadores globales, principalmente por el efecto de las sanciones internacionales".

Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz y se dispara la tensión energética global

Cabe destacar que el Estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% de la oferta energética mundial, por lo que cualquier complicación en ese punto crítico tiene un impacto directo e inmediato sobre los precios internacionales. Por otro lado, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, reivindicaron el ataque a un petrolero en el estrecho, que separa Irán de la península arábiga y da acceso al Golfo, y volvieron a apuntar contra los países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

Esta semana, un general iraní amenazó con "quemar cualquier barco" que intente cruzar este estrecho, perjudicando así el paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, generando una paralización naviera en la zona.

En esta línea, Mendizábal mencionó que “cada vez que se intensifica un conflicto en Medio Oriente vemos subas casi automáticas en el precio del crudo y un aumento de la volatilidad en los mercados energéticos”, luego, el especialista agregó que “hoy los compradores de energía no miran solamente el precio: la seguridad de suministro se volvió un factor central en las decisiones estratégicas”.

Cómo afectará el conflicto en los precios locales

El CEO de YPF , Horacio Marín, buscó llevar tranquilidad al mercado local y aseguró que no prevé saltos bruscos en el precio de las naftas. “No va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles”, afirmó en una entrevista radial, y para justificarlo explicó que la petrolera estatal aplica una política de promedios móviles para evitar trasladar picos internacionales al surtidor.

“Tenemos una fórmula para que los picos no afecten al consumidor”. En esa línea, el ejecutivo afirmó que la compañía no toma decisiones mirando la cotización diaria del crudo. “Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones”, sostuvo Marín.

Mendizábal por su parte mencionó que “si el conflicto se prolonga y afecta el suministro global -por ejemplo, con un cierre persistente del Estrecho de Ormuz- y el aumento de producción de la OPEP no alcanza o llega tarde, podríamos ver precios internacionales sostenidamente elevados.”

Petróleo, dólar y riesgo país, el canal por el que la guerra pega primero en la Argentina

“En ese escenario, es probable que se trasladen mayores precios a los combustibles líquidos en el mercado interno y que aparezcan presiones inflacionarias, dado el efecto transversal que tiene la energía sobre toda la economía”.

Un conflicto prolongado también podría impactar en los insumos estratégicos para sectores como el agro, particularmente en fertilizantes, fletes y seguros marítimos. “Precios internacionales más altos pueden beneficiar a las exportaciones energéticas argentinas, especialmente de crudo y gas, mejorando el ingreso de divisas y el saldo comercial”, señaló el profesor del Instituto de Energía.

Guerra y energía: oportunidades para Argentina

Los conflictos bélicos como el actual generan cambios logísticos en el abastecimiento energético mundial. “Cuando guerras de esta naturaleza se prolongan en el tiempo, modifican totalmente la logística global, encarecen el transporte marítimo y alteran la productividad energética”, señaló Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Tensión global: Irán declara “inseguro” el Estrecho de Ormuz y sacude el mercado petrolero

Además, Carnicer agregó que “Argentina tiene proyectos de exportación de GNL previstos a partir de 2027. Si se aceleran los tiempos, el país podría aprovechar mejor las oportunidades del mercado internacional”.

De esta manera, en un contexto global donde no solo se prioriza el precio sino también la seguridad de suministro, Argentina puede verse fortalecida por su ubicación geográfica alejada de las zonas de conflicto. Esa condición le permite consolidarse como proveedor confiable de petróleo y, a partir de 2027, también de gas natural licuado.

