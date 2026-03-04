miércoles 04 de marzo de 2026
Wall Street abre al alza tras registrar pérdidas en ruedas previas por la guerra en Oriente Medio

Tras la corrección en los precios del petróleo, la bolsa neoyorkina comienza sus operaciones del día con una leve alza. El Dow Jones ganaba un 0,42% al comienzo de la rueda, el índice Nasdaq avanzaba un 0,69% y el índice amplio S&P 500 sumaba un 0,39%.

La Bolsa de Nueva York abrió en leve suba este miércoles 4 de marzo, aliviada por la caída de los precios de los hidrocarburos tras la disparada de ayer que lo llevó a tocar el pico técnico de los 85 dólares el barril provocada por la guerra en Oriente Medio. La baja del petróleo ayudó a calmar los temores inflacionistas que agitan al mercado internacional por estas horas.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,42%, el índice Nasdaq avanzaba un 0,69% y el índice amplio S&P 500 sumaba un 0,39%. La víspera, los índices habían caído claramente en la apertura.

En desarrollo...

