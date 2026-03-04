La Bolsa de Nueva York abrió en leve suba este miércoles 4 de marzo, aliviada por la caída de los precios de los hidrocarburos tras la disparada de ayer que lo llevó a tocar el pico técnico de los 85 dólares el barril provocada por la guerra en Oriente Medio. La baja del petróleo ayudó a calmar los temores inflacionistas que agitan al mercado internacional por estas horas.

En las primeras operaciones, el Dow Jones ganaba un 0,42%, el índice Nasdaq avanzaba un 0,69% y el índice amplio S&P 500 sumaba un 0,39%. La víspera, los índices habían caído claramente en la apertura.

En desarrollo...