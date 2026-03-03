En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el economista Daniel Artana aseguró que una suba sostenida del precio internacional del petróleo tendría un efecto positivo inmediato sobre las cuentas externas argentinas. “Más o menos cada 10 dólares de suba en el petróleo son unos 3 millones por día”, explicó, y precisó que si el barril alcanzara los 100 dólares, “estás hablando de unos 10 millones de dólares por día además de exportaciones”. No obstante, aclaró que “el impacto directo en la balanza comercial es favorable”, aunque dependerá de cuánto tiempo se mantenga ese nivel de precios y de la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Daniel Artana es un licenciado en economía de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña actualmente como economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, ha trabajado para organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, y ha brindado asesoría técnica en más de 20 países. Además, es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata y profesor invitado en la Universidad Torcuato Di Tella.

¿Cuál es tu evaluación de los anuncios económicos del presidente en su discurso de apertura de las sesiones extraordinarias este domingo, tanto en el balance como en los proyectos presentados para este año, y qué consecuencias económicas tendrían?

En términos de anuncios no hubo muchas precisiones y el presidente dijo que iban a enviar proyectos de reforma estructural y, se barajaron algunos casos, pero no sabemos el contenido de esos proyectos, por lo cual es difícil evaluarlo, pero daría la sensación de que son reformas más acotadas, estructurales. Quizás lo de los códigos Civil y Comercial, si finalmente van por ahí, tenga otra dimensión, sea más relevante. Pero lo iremos viendo. Aparentemente le ha pedido a cada ministerio que elabore un conjunto de una decena de reformas y la idea, aparentemente, sería enviarlas al Congreso y estar todo el tiempo aprobando mini reformas,.

En términos del diagnóstico de lo que ocurrió, hay toda acá una discusión entre el gobierno y la oposición y básicamente eso depende de qué comparación y qué variable estén mirando, qué mes tomes como base para la comparación. Cuando el presidente dice que la economía creció un 10%, y eso es verdad, desde diciembre del 23 a diciembre del 25 creció 10% acumulado o más. Ahora, si uno mira los promedios de los años 23 y 25, la economía creció menos. Entonces depende qué es lo que uno mide y, en realidad, hubo un buen registro del indicador del PBI mensual en diciembre, que obviamente favorece esta comparación del 10%.

Después es indudable que la inflación bajó abruptamente desde el 10, 12% mensual que había a finales del gobierno anterior. Es cierto también que se tocó un mínimo en el mes de mayo y desde ahí la inflación mensual casi se picó. Es cierto también que la economía estuvo expuesta a un estrés muy particular en el período julio-noviembre del año pasado. Ese estrés ha cedido, con lo cual la economía debería tener en los próximos meses un desempeño mejor del que tuvo la última parte del año 25, con la excepción del mes de diciembre.

Así que, en realidad hay alguna recuperación de la economía, hay una caída de la inflación, no hay una mejora notoria en los ingresos de la población, sino que más bien están estancados, con alguna caída sobre el final del año pasado y tenemos un empleo que está estancado si uno saca a los monotributistas y que crece un poquito si uno agrega a los informales. Ese es un poquito el panorama.

¿Y la caída del consumo o cómo analizás vos el consumo? Obviamente en bienes durables ha habido su aumento de consumo, pero en los bienes de consumo masivo hay una caída sostenida. ¿Eso lo atribuís a que hubo un stock previo, a que la gente consume menos porque necesita pagar más, por ejemplo, servicios públicos y le queda menos capacidad de consumo?

Si uno mira el consumo privado de las cuentas nacionales, ha habido una recuperación, pero eso es una medida más amplia que los indicadores de consumo masivo. Cuando uno mira ventas de negocios minoristas, ha habido también cambio de formato. De todas maneras, cuando uno mira los datos de las consultoras que miran los tickets de supermercados, que ese consumo ha estado parado en la segunda parte del 2025, por lo menos. Esto tiene una explicación.

Esta economía tuvo un shock de incertidumbre muy importante. Ese shock de incertidumbre no solamente pegó en el riesgo país, sino que también pegó en las tasas domésticas. Eso obviamente frenó el consumo de durables, aumentó la morosidad y genera un problema adicional al problema de que por ahí los ingresos o los salarios no han tenido un salto muy importante. Así que yo te diría que estamos viendo en los números el efecto rezagado o acumulado, si querés, de esta suba tan estrepitosa que tuvimos en la tasa de interés de julio a octubre. La buena noticia que dio desde noviembre para acá es que ha cedido.

Las tasas de interés han vuelto a los niveles previos. Llevará unos meses ir normalizando los indicadores de mora y llevará algunos meses que uno pueda tener algún repunte en los bienes de consumo durable, más allá de que hay algunos que no han sufrido tanto, como algunos patentamientos de autos o patentamientos de motos. Sí parecería que la línea blanca ha tenido un golpe y le cuesta recuperarse después de haber sufrido un poco al final del año pasado.

Dos hipótesis son plausibles respecto de lo que sucedió, ese parate en la segunda mitad del año que vos marcás y el aumento del estrés económico o estrés macroeconómico. Uno es el riesgo “kuka”, como denomina el presidente, de que venían elecciones, que de hecho en septiembre en la provincia de Buenos Aires lo ganó el kirchnerismo, y que podía a nivel nacional el gobierno perder o el kirchnerismo ganar.

Y otra de las hipótesis es que ese aumento del estrés macroeconómico es el resultado de la inconsistencia financiera que el gobierno tenía, que tuvo que en abril pedirle 20.000 millones de dólares más al Fondo Monetario Internacional, con lo cual una parte significativa se desembolsó en ese momento, y luego fue necesario el apoyo del Tesoro norteamericano.

Y te hago la pregunta en el contexto de que renunció el secretario de Finanzas. Supuestamente, en un modelo económico que depende tanto de la posibilidad de mantenerse solvente financieramente frente a vencimientos superiores a nuestra capacidad de generar excedentes, me gustaría primero que nos respondieras qué porcentaje le asignás al estrés del segundo semestre al riesgo electoral y otro al riesgo financiero y qué significado le da a que se haya ido el secretario de Finanzas.

Creo que en realidad hubo mucho que explicó el riesgo político. Ahora, algo hay de que todavía la Argentina tiene una fragilidad porque el riesgo país no ha ido hasta los niveles consistentes con otros países de la región que incluso tienen bastante más deuda que nosotros. Es decir, gran parte es ese riesgo que te llevó a riesgo de 1.800, 2.000 puntos; de ahí bajaste alrededor de 500 y, ahora hubo un rebote hacia arriba otra vez, que en parte quizás tiene que ver con algún adelantamiento producto de este conflicto en Medio Oriente.

Nunca lo vamos a saber eso, pero la cosa se ha estancado y no termina de perforar con comodidad ese nivel de 500 puntos básicos, que también lo había alcanzado en algún momento a principios del año 25. Y después, con algunos sucesos políticos previos a la elección, donde hubo algunos escándalos políticos ligados a altas figuras del gobierno, y después sí la dinámica electoral, la cosa se empezó a complicar. Pero yo diría que en buena medida fue el riesgo del retorno al populismo y, eso quedó en alguna medida despejado, por lo menos por un tiempo, con la elección del 26 de octubre y ahora estamos en una situación un poco más normal, aunque sigue siendo un riesgo alto.

¿Y a qué explicación te das de la salida del secretario de Finanzas en un modelo económico en el cual todavía tenemos una fragilidad financiera, fragilidad de solvencia, la necesidad de conseguir recursos, por lo que la Secretaría de Finanzas casi pasa a ser mucho más importante que nunca?

La verdad que no sé qué es lo que llevó a irse. La duda es si fueron motivos personales. Yo la verdad que no tengo ninguna información y no te puedo aportar nada al respecto. Yo creo que la Secretaría de Finanzas, sin duda, es un lugar importante, como lo es la Secretaría de Hacienda. En general, todos los puestos del equipo económico tienen una relevancia muy particular por las características de que vivimos siempre con problemas económicos. Eso hace que cuando hay un cambio ahí uno lo mire con atención, pero lo reemplaza una persona solvente que viene del riñón del equipo de Caputo desde hace mucho tiempo, así que no creo que haya algún chisporroteo ahí, sino que esto tiene como una sucesión natural de eventos.

El aumento del precio del petróleo, vos mencionaste incluso que posible parte del rebote del riesgo país pueda tener que ver con un adelantamiento de los pronósticos de las consecuencias que puede tener la prolongación de una guerra en Medio Oriente, desde el punto de vista exclusivo de la Argentina en su mercado de importaciones y exportaciones, ¿resulta favorable un barril del petróleo que se vaya a 100 dólares?

Sí, claro. Resulta favorable. Más o menos cada 10 dólares de suba en el petróleo son unos 3 millones por día. Lo que pasa es que habrá que ver después cuánto dura ese precio, pero si vos te vas a 100, estás hablando de unos 30 dólares más respecto a los niveles que estaban algo por debajo de 70. Estás hablando de unos 10 millones de dólares por día además de exportaciones. Tenés algo más de costo de importaciones porque Argentina trae algo de gasoil, de algunos cortes de gasoil de afuera, pero el impacto directo en la balanza comercial es favorable.

Lo que pasa es lo que te genera normalmente un conflicto si es que este conflicto se prolonga, cosa que los mercados no están descontando que va a ser un conflicto largo. Si este conflicto se prolonga, vas a tener alguna huida desde los activos de alto riesgo hacia activos más seguros, se te va a fortalecer un poco el dólar, vas a tener un “flight to quality” y en eso Argentina no está del lado de los que tienen quality hoy a la luz de los inversores internacionales.

Y tu evaluación respecto de la política económica de Trump para los norteamericanos, ¿cuál es?

Creo que esa visión tan proteccionista de manejar con una discrecionalidad una cosa tan importante como los aranceles, que son los derechos de importación que se cobran, me parece que es poco razonable. Y creo también que le genera un enorme daño a la economía americana si concreta sus avances sobre la Reserva Federal. La independencia de la Reserva Federal ha sido un baluarte para la credibilidad de la política económica americana. Si uno tuerce eso, las consecuencias pueden ser muy malas.

En general yo prefiero más reglas que discrecionalidad. Pero, por el otro lado, también esas características particulares que tiene el presidente de Estados Unidos facilitaron que tomara rápidamente la decisión de apoyar a la Argentina, que por ahí en otro contexto hubiera requerido hacerlo a través del Fondo Monetario, como es tradicional. El apoyo directo a través del swap fue una decisión que no sé si en otro momento hubiera estado. Eso te genera también alguna cosa que ha favorecido a la Argentina, pero en general yo te diría que en la principal potencia del mundo uno siempre prefiere que las reglas predominen sobre la discrecionalidad.

