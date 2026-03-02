Precio de la carne: las causas detrás los aumentos por encima de la inflación

Desde los últimos meses del año pasado, el precio de carne vacuna viene mostrando incrementos que han superado ampliamente a la inflación, así como a las carnes aviar y porcina.

Mientras que en enero la inflación interanual se ubicó en 32,4%, el valor promedio de la carne vacuna se incrementó 73,4%. Por su parte, los valores de la carne de pollo y el pechito de cerdo aumentaron 31,4% y 22,7%, respectivamente, de acuerdo con cifras del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Por su parte, los salarios registrados tuvieron un ajuste de 28,7% en todo 2025, según el INDEC.

Según Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), “desde octubre llevamos 35% a 40% de aumento. En el corto plazo, yo creo que van a seguir incrementándose los valores de la hacienda y de la carne. No sé en qué porcentaje, pero no me cabe duda que vamos a seguir teniendo estos saltos”.

La inflación de febrero se ubicaría cerca del 3% según consultoras privadas

Por otra parte Rafael señaó que “en el contexto comercial de nuestra actividad no vamos a tener cambios de acá a por lo menos dos o tres años. Se están pagando en el mostrador valores históricos y hasta diría internacionales por la carne vacuna".

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), el sector ganadero entre 2021 y 2025 experimentó fenómenos meteorológicos extremos que provocaron una reducción del 6% en el ganado vacuno, equivalente a la pérdida de 500.000 animales, y una disminución de dos años en la actividad de faena.

"En enero de 2026, la faena total disminuyó un 11,8% interanual, representando el 47,3% del total de faena de hembras, lo que indica una continua reducción del rodeo vacuno. La producción total de carne disminuyó un 10% anual, mientras que las exportaciones se mantuvieron estables, lo que provocó una caída del 13% en el consumo interno, situando el consumo per cápita en los últimos 12 meses en 47,9 kg anuales", indicó el último reporte de la Cámara.

Por otro lado, Rafael advierte que hay un riesgo de corte de la cadena de pagos en el sector: “Está muy delicado el tema de la cobranza, con muchos cheques 'rebotados'. Si seguimos en este camino, vamos a un quiebre de totalmente de la economía o es un quiebre de pagos totalmente donde no van a poder pagar la media res y esa es la preocupación que hoy tenemos desde el lado del matarife”.

Los motivos de la suba del precio de la carne

Desde el Centro de Política Economía Argentina (CEPA) identificaron las siguientes razones que generaron el incremento del precio de la carne vacuna:

- Restricción de oferta originada en la caída del stock ganadero durante 2024–2025, con menor disponibilidad de terneros, novillos y vaquillonas para faena.

- La sequía de 2023, deterioró las condiciones productivas y forzó ventas anticipadas de hacienda, reduciendo el stock disponible para los ciclos siguientes.

- La ausencia de políticas públicas orientadas a recomponer el stock y mitigar los efectos de los shocks climáticos profundizó las dificultades para una recuperación sostenida del rodeo.

- Las inundaciones en 2024 y 2025 reforzaron el proceso contractivo, provocando nuevas ventas anticipadas, reducción de existencias y deterioro de los índices de preñez.

- El mal estado de los caminos rurales agregó restricciones logísticas, elevó costos y dificultó el traslado de hacienda, contribuyendo a una menor oferta efectiva.

- En paralelo, la demanda internacional de carne se mantuvo elevada y absorbió una parte relevante de la producción local, especialmente animales pesados, reforzando las presiones alcistas sobre el precio del novillo.

- Los altos precios internacionales funcionaron como referencia para el mercado interno y se trasladaron al precio del ganado gordo y, por arrastre, a los cortes destinados al consumo doméstico.

LM