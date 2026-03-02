La recaudación tributaria en febrero alcanzó los $16.231.830 millones, con una variación interanual de 20,1%, de acuerdo con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De esta manera, habría caído más de 9% real, encadenando 7 meses consecutivos de bajas.

Según ARCA, los factores que incidieron negativamente son la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación a causa del fuerte crecimiento que tuvieron las cantidades que ingresaron al país en los primeros meses del año anterior. A ello se sumó la suspensión de los certificados de exclusión que regía en febrero de 2025, así como la menor cantidad días hábiles en comparación con el año pasado.

Por otro lado, afectó la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en febrero 2025.

Monotributo: ARCA explicó el criterio para recategorizar por movimientos en billeteras virtuales

Además, fue afectada fue afectada negativamente “por el fuerte incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, especialmente en IVA Impositivo y Seguridad Social, en relación a los niveles acogidos en el año anterior. A su vez, el Impuesto a los Créditos y Débitos contó con tres días hábiles menos en relación al año pasado”, indicaron desde la Agencia.

Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), afirmó que “la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 9,7% real interanual durante febrero de 2026. Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, habría caído el 7,8%”.

Y agregó: “Se habría registrado la séptima caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total. Bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,8% en febrero, del análisis por tributo surge que la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 39,6%”.

“Le habría seguido derechos de importación con una baja real interanual del 26,7% e impuesto internos con una baja del 16,5%”, añadió el presidente del IARAF.

Argañaraz destaca que en términos reales, el principal impuesto, IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 13,6%. El segundo tributo de mayor importancia relativa, Aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 5% real interanual: "Entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal".

Los impuestos y los números de ARCA

- Impuesto al Valor Agregado Neto: recaudó $5.405.501 millones y tuvo una variación interanual de 13,7%. El IVA Impositivo aumentó 28,4%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación negativa de -16,1%.

- Impuesto a las Ganancias: generó $3.432.249 millones, con una variación interanual de 31,2%, recaudando. Este mes operó el cuarto anticipo de personas humanas del período fiscal 2025. Incidieron favorablemente los mayores ingresos de anticipos de Ganancias Sociedades en relación al año anterior, debido a la modificación en el Régimen de Anticipos implementada por RG 5.685/2025 y mayores retenciones impositivas. Afectó negativamente el impacto de la actualización de los parámetros del Impuesto a los Ingresos Personales en base a la variación del IPC del período julio-diciembre 2025.

- Impuesto a los Créditos y Débitos: se alcanzaron $1.221.839 millones, con un incremento interanual de 22,7%. Afectó negativamente que este mes contó con tres días hábiles menos de recaudación, en comparación al año anterior.

- Ingresos por Seguridad Social: aumentaron 26,2%, por la recaudación de $4.284.520 millones. “Incidió favorablemente el aumento de la remuneración bruta promedio. A su vez, atenuó la variación el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago, en relación al año anterior”, detalló ARCA.

- Derechos de Exportación: se obtuvieron $434.294 millones con una variación interanual negativa de -19,7%. Incidieron negativamente las menores alícuotas aplicadas para soja, trigo y maíz, en relación con las vigentes en febrero 2025. En ese mes, además de las alícuotas generales, también regían alícuotas diferenciales para aquellos sujetos que cumplieran con el plazo establecido para la liquidación de divisas estipulado en el Decreto 38/2025.

- Derechos de Importación: ingresaron $444.088 millones con una variación interanual negativa de -2,5%. Afectó negativamente la desaceleración de importaciones, debido a la alta base de comparación de los primeros meses del año anterior. Incidió positivamente el incremento del tipo de cambio.

LM