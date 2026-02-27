¿Qué multinacionales se van y cuáles vienen? ¿Cambia la matriz económica de Argentina?

Desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei hasta ahora, se han producido algunos cambios en cuanto a algunas empresas multinacionales que se han ido y otras que han arribado a nuestro país. Del total de empresas que funcionan en la República Argentina, contando desde micropymes, pymes hasta grandes empresas existen aproximadamente cerca de 550.000 empresas, dentro de las empresas 500 empresas más grandes, según la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas, 304 tienen participación extranjera mientras que 196 son de capital nacional.

En este marco tomando distintas notas periodísticas e informes oficiales, 24 empresas con capitales extranjero abandonaron o anunciaron su partida de nuestra nación, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha. Algunas obedecen a estrategias internacionales, otras a decisiones tomadas incluso varios años antes.

No obstante, estos son los datos de las empresas que dejan nuestro país en este periodo de tiempo.

Las empresas se pueden agrupar en cinco sectores: Servicios/Financieros, allí ubicamos al banco HSBC, la empresa de logística Atria Southern Cross y la empresa de seguros Prudentia; Energía donde se encuentran ExxonMobil, Equinor, TotalEnergies, Enap Sipetrol, Nutrien Raizen/Shell y Petronas; En Telecomunicaciones/ medios/ Tecnología las empresas son Xerox, Internexa, Paramount y Telefónica/Movistar; En el área de Consumo/Retail ubicamos a Clorox, Procter&Gamble, Makro, Burger King y Carrefour; en Manufacturas se encuentran Comeca, Mustad, Magnera, SKF Y Mercedes Benz.

Estas empresas son adquiridas en su mayoría por grupos nacionales, a pesar de que en algunos casos cierran su presencia en Argentina sin dejar su participación a ningún grupo.

Las empresas que vienen

Por otra parte, hay 11 empresas que han desembarcado en la Argentina o anunciaron su llegada en el próximo tiempo, desde que asumió el gobierno actual. A estas empresas también las podemos agrupar por grandes sectores, En Retail ubicamos a Skechers, Victoria’s Secret, Longchamp y Mondial; en Telecomunicaciones/tecnología a Starlink, Anton Paar, Tietoevry Create y OpenAI ; en Energía a Golar LNG, Fluxus y Geo Park.

En la comparación entre las empresas que se van con las que llegan, se nota un cambio en la estructura económica de Argentina. No llegan industrias, sino empresas vinculadas a los servicios, algo de telecomunicaciones y tecnología (que se equiparan de alguna forma con las que se van). Y llegan empresas de energía en con menor peso específico que las que emigran. De las cinco empresas vinculadas a industrias que se van, solo una, la automotriz es comprada por un grupo local, las otras cuatro empresas no tienen remplazo.

A esto hay que sumar que entre quienes llegan sólo una empresa tiene que ver colateralmente con el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) Golar LNG, que es una empresa contratada por una de las empresas que puedo acceder a los grandes beneficios que propuso el gobierno en la Ley Bases. De las 10 empresas que aprobaron los requisitos del RIGI, cuatro son de energía, cuatro de minería, una de infraestructura y una siderúrgica.

En su totalidad son empresas que ya venían operando en el país desde hace varios años, que multiplicaron sus inversiones con tal de lograr mayores beneficios con este régimen que pone en duda cuantos beneficios dejan al estado nacional, las empresas que lo logran obtener.

En materia de puestos de trabajo, las empresas que se van dejan más despidos que los puestos de trabajo que se generan con las multinacionales que han desembarcado en nuestro país.

MV/ff