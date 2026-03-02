Néstor Roulet: “Seguir con este esquema de retenciones es muy difícil”

En diálogo con Canal E, Néstor Roulet, productor agropecuario, asesor y exsecretario de Agroindustria, aseguró que en un campo alquilado de la región núcleo el Estado absorbe más del 80% de la renta de una hectárea de soja.

Según explicó el entrevistado, una hectárea de soja con un rinde promedio de 32 quintales y un precio FOB de 400 dólares genera ingresos por 1.300 dólares. Tras descontar costos de producción por 650 dólares, queda la renta. Pero el dato central es otro: “De esos 650 que quedarían, más de 500 se lleva el estado nacional, provincial y municipal”. Y remarcó: “Estamos hablando de un 83%, de los cuales el estado nacional se lleva alrededor del 72, 73%”.

Retenciones, presión fiscal y pérdida de competitividad

Roulet fue crítico con la continuidad del esquema de retenciones. “Seguir con este esquema de retenciones realmente es muy, muy difícil”, afirmó, y advirtió que el punto de equilibrio productivo hoy exige rindes de 37 u 38 quintales, cuando el promedio nacional ronda los 32.

También cuestionó que el agro sea el único sector que sostiene el déficit fiscal, en contraste con beneficios otorgados a otras actividades. En ese sentido, señaló que países competidores reciben mejores precios y subsidios.

“El productor tanto de Brasil, Uruguay, el de Estados Unidos están cobrando arriba de 400 dólares la tonelada de soja cuando nosotros recibimos 330, 320, explicó. Y añadió: “Si ellos no pueden producir cobrando 400 con un subsidio de 60 dólares por hectárea, dicen que pierden 180 dólares, bueno, el sistema argentino es difícil”.

Para el exfuncionario, la solución es clara: “La única que hay es que paguemos los impuestos que pagan todos los argentinos”, rechazando el 26% que se descuenta antes de comercializar. También cuestionó Ingresos Brutos provinciales: “Hay productos que a causa del ingreso bruto llegan con el 9, 12%. Bueno, eso también se tiene que acabar”.

Cosecha, hidrovía y crisis logística

En cuanto a la cosecha gruesa, el panorama no es alentador. “Vamos a tener maíces de primera con menores rindes”, anticipó, tras un verano con lluvias escasas que afectaron especialmente al maíz. Tampoco espera alcanzar las proyecciones iniciales de producción nacional.

Sobre infraestructura, subrayó la importancia estratégica de la hidrovía del Paraná, clave para la salida exportadora por Rosario. “Necesitamos una vía que puedan entrar buques de gran tonelaje”, sostuvo, reclamando mayor profundidad de dragado.

A esto se suma el deterioro vial. “Las rutas nacionales, la 7, la 8, la autopista 9, están intransitables”, denunció, advirtiendo que los altos costos de seguro y transporte encarecen aún más la logística.

Para Roulet, la ecuación es insostenible: alta presión fiscal, menor rinde y costos crecientes. Un combo que, asegura, pone en riesgo la rentabilidad del agro argentino.

