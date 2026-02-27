La inflación de febrero se ubicaría cerca del 3% según consultoras privadas

Un nuevo mes finaliza y con ello la incertidumbre de conocer el número de inflación mensual. Tras el alza inflacionaria de enero, varias consultoras privadas anticipan que en febrero la escalada de precios será similar, con alimentos, sobre todo la carne, pegándole fuerte al índice general.

Ante este sensible escenario, las consultoras vaticinaron el número de inflación posible para febrero. Aseguran que la inflación para este mes no diferirá de manera significativa respecto del 2,9% registrado en enero.

En ese marco, estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes del año se ubicaría en niveles cercanos al 3%, un dato que volvería a acrecentar la variación interanual. Además, sería el séptimo mes consecutivo al alza.

La inflación del primer trimestre del 2026 alcanzaría el 8,5% y sería superior a la del mismo período del 2025

Las proyecciones de las consultoras privadas para febrero

Dentro de ese contexto, la consultora LCG aportó datos sobre la dinámica de precios en las últimas semanas de febrero. En su relevamiento de precios, la consultora reportó una suba en alimentos superior al 3% en las últimas cuatro semanas, con elementos básicos como la carne y las verduras impulsando ese avance. La evolución del rubro Alimentos y bebidas es clave, ya que es un factor que impacta de gran manera en la composición del índice general.

Respecto a la cuarta semana de febrero, LCG informó que los alimentos y bebidas no presentaron variaciones en la evaluación promedio de sus precios. Así, informó que la inflación en alimentos y bebidas cerró febrero alcanzando el 4,2% de promedio mensual, acelerándose 0,8 puntos porcentuales en las últimas cuatro semanas.

Por otra parte, según la firma Eco Go, de Marina Dal Poggetto, durante la tercera semana del febrero los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%.

"La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%", consta en el informe de esa consultora.

"La tercera semana de febrero mostró una desaceleración respecto a las dos primeras. Con el fin de los festejos de Carnaval y de cara al final de la temporada, el rubro esparcimiento dejó de presionar al alza y ayudó a moderar el índice general. Si bien todavía se siente el peso de los nuevos cuadros tarifarios en transporte, electricidad y gas, la dinámica fue más contenida. Resta ver cómo cierra la última semana del mes para definir el impacto final. Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 3% mensual", agrega el informe.

Por su parte, Analytica informó que en la tercera semana de febrero los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires subieron 0,8% en términos semanales. “El promedio de cuatro semanas se ubicó en 2,6%”, detalló la consultora. En el desglose por categorías, carnes y derivados (4,2%) y pescados y mariscos (4,0%) encabezaron los incrementos, mientras que aguas, gaseosas y jugos aumentaron 1,4%, y panes y cereales, 0,9%.

Así, para la consultora, los precios a nivel general subieron 2,8% durante la tercera semana de febrero, lo que proyecta una inflación cercana al 2,8% para el mes.

El informe de Econviews sobre supermercados reveló una suba promedio del 1,3% en la tercera semana de febrero para la canasta de alimentos y bebidas. En ese período, destacaron los aumentos en carnes (4,4%) y verdulería (2,4%). El acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó 2,1%.

Por el lado de la Fundación Libertad y Progreso, registraron un alza inflacionaria del 2,8% mensual. "Esto marcaría una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 5,8%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%, mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo", indicaron.

Iván Cachanosky, Economista Jefe de la Fundación, dice que “febrero volvería a mostrar una desaceleración de la inflación luego de ocho meses de incrementos mensuales. No obstante, la inflación mensual continúa en niveles altos. Esperamos que a partir de ahora se retorne al sendero de la desinflación que había logrado encarar el gobierno en su primer año y medio de gestión. El tipo de cambio se mantiene estable, lo que juega a favor. Además, el BCRA continúa mostrando prudencia en su política monetaria. Con todo, el proceso de desinflación continuaría y el 2026 cerraría en torno al 20% anual”.

Finalmente, datos oficiales del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, estimaron una inflación del 2,1% para febrero mientras que proyectan un aumento de precios del 22,4% para todo 2026. Para el mes de marzo, el REM espera un número igual al de febrero.

El REM es una encuesta mensual que realiza el Banco Central a consultoras, bancos y centros de investigación (locales y extranjeros) para conocer sus pronósticos sobre el futuro de la economía argentina. En otras palabras, permite ver qué espera el mercado sobre la inflación, el valor del dólar, etc.

Así, con pequeños matices, las consultoras mencionadas en este articulo coinciden en que los alimentos siguen impulsando la inflación mensual en un contexto de alta sensibilidad social, con una actividad económica estancada y con unos salarios que aún hoy se perciben endebles.

La inflación esperada salta a 35,7%

Las expectativas de inflación volvieron a encenderse en febrero y marcaron el primer salto relevante en varios meses. Según la última Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos 12 meses se ubicó en 35,7%, lo que implica un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto de enero, cuando había sido de 31,5%.

La mediana (un indicador menos sensible a variaciones extremas) también subió, según señala el informe de la Universidad Di Tella, y se ubicó en 30%, cinco puntos por encima del mes anterior.

En contraste con el salto anual, la inflación esperada para los próximos 30 días mostró una leve mejora. En febrero, el promedio fue de 3,65%, apenas por debajo del 3,71% registrado en enero, mientras que la mediana se mantuvo en 3%.

FN