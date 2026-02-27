Los alimentos y bebidas aumentaron por encima del 4% durante febrero

La inflación en alimentos y bebidas cerró febrero alcanzando el 4,2% de promedio mensual, acelerándose 0,8 puntos porcentuales en las últimas cuatro semanas, según lo indicó un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

El informe detalló que, en la cuarta semana de febrero, los alimentos y bebidas no presentaron variaciones en la evaluación promedio de sus precios. Este estudio se realiza mediante web scraping los miércoles, relevando el valor de ocho mil productos de cinco supermercados.

La estabilidad promedio de esta semana rompe con la tendencia de un mes y medio de aumentos. Además, la última vez que los alimentos y bebidas no registraban subas semanales fue en la cuarta semana de noviembre.

El aumento en las Frutas fue lo que más subió esta semana

Entre los rubros que aumentaron esta semana, en el top de este listado se encuentra “Frutas” con una suba del 2,3%; le sigue “Productos lácteos y huevos” con 1,4%; “Azúcar, miel, dulces y cacao” con incrementos del 0,6%; “Verduras”, “Productos de panificación, cereales y pastas” y “Condimentos y otros productos alimenticios”, los tres mostraron subas del 0,2%.

En el otro extremo de esta tabla se encuentran los rubros que registraron mermas en sus precios esta semana. El principal es “Aceites” con 2,5%; le siguen “Comidas listas para llevar” con un 1,1%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con un 1,0%; y por último “Carnes” con 0,3%.

En el informe del LCG destacaron que “Carnes presentó una caída de precios después de 15 semanas al alza”. Además, señalaron que este mismo producto junto con Bebidas, representan el 45% de la canasta y aumentaron por encima del 5% mensual.

La medición de precios minoristas según Eco Go

En tanto, para la tercera semana de febrero, la medición de la consultora EcoGo detectó que los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%. La inflación de este rubro se proyecta en torno al 2,9% para el segundo mes del 2026. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%. ​

En el informe se advierte que, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 3% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

“La tercera semana de febrero mostró una desaceleración respecto a las dos primeras. Con el fin de los festejos de Carnaval y de cara al final de la temporada, el rubro esparcimiento dejó de presionar al alza y ayudó a moderar el índice general”, señalaron desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto.

Por último, de EcoGo mencionaron que “si bien todavía se siente el peso de los nuevos cuadros tarifarios en transporte, electricidad y gas, la dinámica fue más contenida. Resta ver cómo cierra la última semana del mes para definir el impacto final”.

