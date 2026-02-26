La inflación esperada salta a 35,7% y corta la racha de estabilidad

Las expectativas de inflación volvieron a encenderse en febrero y marcaron el primer salto relevante en varios meses. Según la última Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos 12 meses se ubicó en 35,7%, lo que implica un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto de enero, cuando había sido de 31,5%.

El 62% de los argentinos cree que la economía es mala y el 50% anticipa que va a empeorar

El dato corresponde al relevamiento realizado entre el 2 y el 12 de febrero en todo el país y refleja un cambio de tendencia tras varios meses de relativa estabilidad en las expectativas anuales.

La mediana (un indicador menos sensible a variaciones extremas) también subió, según señala el informe de la Universidad Di Tella, y se ubicó en 30%, cinco puntos por encima del mes anterior

Esto sugiere que el movimiento no fue marginal ni concentrado en pocos casos, sino que tuvo impacto generalizado en la percepción de los encuestados.

¿Sube o baja frente a meses anteriores?

El informe del Centro de Finanzas muestra que, tanto el promedio como la mediana registraron un incremento en febrero.

El promedio pasó de 31,5% a 35,7%, mientras que la mediana avanzó de 25% a 30%. Además, el rango intercuartil -la distancia entre el percentil 25 y el 75- se amplió a 30 puntos, un nivel superior al observado en enero Esto indica mayor dispersión en las respuestas y, por lo tanto, más heterogeneidad en las expectativas.

En otras palabras, no solo aumentó la expectativa promedio de inflación, sino que también creció la incertidumbre entre los encuestados.

Corto plazo: leve baja mensual

En contraste con el salto anual, la inflación esperada para los próximos 30 días mostró una leve mejora. En febrero, el promedio fue de 3,65%, apenas por debajo del 3,71% registrado en enero, mientras que la mediana se mantuvo en 3%.

Este desfasaje entre expectativa mensual y anual sugiere que, si bien el corto plazo aparece relativamente contenido, los encuestados no confían en que esa dinámica se sostenga durante los próximos doce meses.

La inflación del primer trimestre del 2026 alcanzaría el 8,5% y sería superior a la del mismo período del 2025

El informe detalla que las expectativas aumentaron en todas las regiones relevadas

- Gran Buenos Aires: 39,4% (desde 35,0%, +4,4 p.p.)

- Ciudad de Buenos Aires: 36,8% (desde 33,5%, +3,3 p.p.)

- Interior del país: 33,9% (desde 29,5%, +4,4 p.p.)

El GBA vuelve a encabezar el ránking de mayor expectativa inflacionaria, consolidando una brecha regional que se mantiene en los últimos relevamientos.

Un dato relevante es que la diferencia entre hogares de mayor y menor nivel educativo —utilizado como proxy de ingresos— se redujo significativamente. En febrero la brecha fue de apenas 0,9 puntos porcentuales, frente a los 6,3 puntos del mes anterior

En los hogares de mayor nivel educativo, la expectativa promedio subió de 29,2% a 35,4%. En los de menor nivel educativo pasó de 35,5% a 36,3%. Es decir, el aumento fue más marcado entre los segmentos de mayores ingresos, lo que explica el cierre de la brecha.

La encuesta también incorporó una medición sobre inflación percibida en los últimos 12 meses. Allí el promedio se ubicó en 38,4%, con mediana de 30%, por encima de la expectativa anual, lo que sugiere que la memoria inflacionaria reciente sigue influyendo en las proyecciones.

Cómo se hizo el relevamiento

De acuerdo con la ficha técnica se tomó como referencia un universo de población general mayor de 18 años en grandes centros urbanos.

El tamaño de la muestra es 1.000 casos y fue una encuesta: telefónica (sistema CATI). El error estadístico considerado es ±3,5% y la empresa ejecutora fue Poliarquía Consultores.

