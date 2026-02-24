La confianza del consumidor en EE.UU. repunta en febrero y supera las previsiones

La confianza del consumidor estadounidense aumentó en febrero debido a perspectivas más optimistas sobre la economía, los ingresos y el mercado laboral.

El índice del Conference Board subió a 91,2, desde una lectura revisada al alza de 89 el mes anterior, según datos publicados el martes. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas fue de 87,1.

Los nuevos aranceles de Trump ponen en duda el acuerdo comercial con Estados Unidos

Un indicador de expectativas para los próximos seis meses registró la mayor alza desde julio, situándose en 72, mientras que el índice de condiciones actuales continuó descendiendo.

El aumento de la confianza se produce en momentos en que datos recientes muestran que el mercado laboral presenta señales de estabilización y que la inflación se ha mantenido relativamente contenida. Sin embargo, los estadounidenses siguen siendo cautelosos respecto a sus perspectivas laborales y aún enfrentan el impacto persistente de la inflación posterior a la pandemia, un factor que podría pesar en las elecciones legislativas de este año.

Datos anteriores a la anulación de los aranceles

La fecha de corte de la encuesta fue el 17 de febrero, antes de que la Corte Suprema anulara la mayoría de los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump. Si bien Trump intenta mantener vigentes acuerdos comerciales, el fallo podría aliviar parte de la preocupación de los consumidores por el alto costo de vida en el futuro.

“Los comentarios sobre precios, inflación y el costo de los bienes siguieron estando en la mente de los consumidores”, dijo en un comunicado Dana Peterson, economista jefe del Conference Board. “Las menciones al comercio y la política también aumentaron en febrero”.

El porcentaje de consumidores que afirmó que los empleos eran abundantes subió a un 28%, el nivel más alto en tres meses. Al mismo tiempo, también aumentó el porcentaje de encuestados que señaló que era difícil conseguir empleo.

La diferencia entre ambos —una métrica seguida de cerca por los economistas para evaluar el mercado laboral— se amplió a 7,4 puntos porcentuales.

El índice del Conference Board suele centrarse en las condiciones del mercado laboral, mientras que otro indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan pone mayor énfasis en las finanzas personales y el costo de vida. Aun así, ambos han tendido a moverse en línea en los últimos años. El indicador de Michigan subió levemente en febrero gracias al optimismo entre los estadounidenses de mayores ingresos.