El barril de petróleo superó los 85 dólares, el precio más alto desde julio de 2024

El mercado energético global atraviesa una jornada de extrema volatilidad este martes 3 de marzo de 2026. Los precios del petróleo registraron subas superiores al 8% ante el temor fundado de que la guerra en Irán se prolongue, lo que generaría interrupciones severas en la cadena de suministro internacional. La parálisis operativa en el Estrecho de Ormuz y los ataques reportados contra infraestructuras energéticas clave en la región terminaron de apuntalar la tendencia alcista.

Guerra en Medio Oriente hoy, en vivo: confirman daños a las instalaciones nucleares de Natanz en Irán

Cerca de las 11:30 GMT, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo cotizó a 83,91 dólares, lo que representó un incremento del 7,94% respecto al cierre anterior. Minutos antes, el marcador de referencia europeo alcanzó un pico intradiario de 85,12 dólares, una cifra que no se registraba desde julio de 2024. Este salto refleja la prima de riesgo que los inversores están pagando frente a la posibilidad de un desabastecimiento físico de crudo.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), el indicador de referencia para el mercado estadounidense con entrega en abril, avanzó un 7,36% hasta situarse en los 76,47 dólares por barril. La suba en Estados Unidos se mantuvo en sintonía con la preocupación global por la estabilidad del Golfo Pérsico, una zona fundamental para el tránsito de aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado que se consume en todo el mundo.

El factor determinante para este estallido de precios es la situación en el Estrecho de Ormuz, que se encuentra prácticamente impracticable según reportes de agencias marítimas internacionales. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que no permitirá la salida de crudo de la región, una medida que agrava el panorama tras los ataques sufridos el pasado fin de semana por instalaciones de la petrolera saudí Aramco en Ras Tanura.

Bloqueo logístico y riesgo de infraestructura

La parálisis en las rutas de navegación obligó a las principales compañías navieras, como la danesa Maersk, a suspender el tránsito por la zona afectada. Esta decisión interrumpe el flujo de unos 13 millones de barriles diarios de petróleo, lo que representa un tercio de todo el crudo transportado por vía marítima a nivel global. Los analistas de firmas como Citigroup y Goldman Sachs ya advirtieron que, de mantenerse este escenario, el barril podría superar rápidamente la barrera de los 100 dólares.

La preocupación no se limita solo al transporte, sino también a la integridad de las refinerías y yacimientos. Las crónicas de agencias como Reuters y Associated Press confirmaron que los recientes bombardeos en territorio iraní y las represalias contra infraestructura en Arabia Saudita encendieron las alarmas de los refinadores en Asia y Europa. El mercado descuenta ahora que cualquier resolución del conflicto llevará meses, lo que elimina la posibilidad de una corrección de precios a corto plazo.

"Estamos ante un shock de oferta real, no solo una especulación financiera", señaló un informe técnico de Bloomberg. La capacidad de producción excedente de la OPEP+ se ve limitada por la imposibilidad de despachar el producto hacia los mercados internacionales. Aunque Arabia Saudita y Rusia anunciaron un aumento simbólico en sus cuotas de producción para abril, la falta de seguridad en las rutas marítimas anula cualquier intento de estabilización por parte del cartel petrolero.