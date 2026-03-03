En medio de la tensión global por el conflicto en Medio Oriente y la suba del petróleo, el CEO de YPF, Horacio Marín, llevó tranquilidad al mercado local y aseguró que no prevé saltos bruscos en el precio de las naftas. “No va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles”, afirmó en una entrevista radial este martes 3 de marzo, y para justificarlo explicó que la petrolera estatal aplica una política de promedios móviles para evitar trasladar picos internacionales al surtidor.

“Tenemos una fórmula para que los picos no afecten al consumidor”. En esa línea, Marín sostuvo que la compañía no toma decisiones mirando la cotización diaria del crudo. “Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones”, sostuvo. Y detalló: “En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio”.

Según el ejecutivo, cuando las subas o bajas del barril son rápidas y de corta duración, no impactan en el precio final. “Lo que hacemos es que tanto en las caídas y subidas rápidas no tiene afectación en el precio al consumidor”, señaló.

Sin embargo, admitió que, en el caso de que el precio del petróleo se mantenga elevado durante un período prolongado, podría haber ajustes graduales. “Ahora si el precio del barril se queda muy alto va a afectar el precio de los combustibles pero muy de a poco”.

El CEO insistió en que el objetivo es dar previsibilidad: “Tenemos una fórmula matemática para que los picos y los valles no afecten al consumidor. Siempre es mejor mantener los precios constantes”.

Y reforzó el mensaje: “No esperen cimbronazos, por eso hicimos esa política de precios de promedios móviles”, aseguró en entrevista en radio La Red.

Vale señalar que el petróleo sigue subiendo y en el caso del Brent ya opera por encima de los 82 dólares el barril, mientras que el WTI está en 75 dólares.

Marín también explicó el trasfondo técnico del actual salto del crudo.

“Lo que está afectando en estos días es el estrecho de Ormuz. Por ese paso se exportan 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios”, describió.

En ese contexto, pidió evitar reacciones exageradas: “No hay que actuar con pánico en estos escenarios. No habría cimbronazos con los precios de las naftas, YPF no lo va a hacer. Va a ir viendo cómo evoluciona el precio”.

Más allá del impacto coyuntural, el titular de YPF destacó que la Argentina puede beneficiarse del nuevo mapa energético global.

“Argentina se beneficia porque se convirtió en un proveedor de energía muy seguro ya que no está en zona de guerra”, afirmó.

En esa línea, mencionó los proyectos de gas natural licuado (LNG) que la compañía impulsa junto a Eni y XRG para abastecer al mercado internacional.

“Estas situaciones hacen que se beneficien nuestros productos. Vamos a exportar, en números iniciales, como de carnicero como digo yo, con precios de petróleo normales, 50 mil millones de dólares por año”, proyectó.

