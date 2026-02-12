XRG, el nuevo socio de YPF y ENI en el megaproyecto Argentina LNG

Las empresas YPF, Eni y XRG anunciaron este jueves la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement – JDA) en donde, como socios fundadores, buscarán el avance del proyecto Argentina LNG, previsto para producir 12 millones de toneladas anuales de gas licuado.

Dicho proyecto prevé la producción y licuefacción de gas que “permitirá monetizar el potencial de Vaca Muerta y consolidar la posición del país como proveedor global de GNL a largo plazo”, detallaron desde YPF con un comunicado.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, señaló, “este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con Eni”.

El empresario además resaltó la importancia de “contar con dos jugadores de clase mundial” a la hora de posicionar a Argentina LNG como “uno de los proyectos más relevantes a nivel global”.

“A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”, mencionó Marín.

Con la firma de este proyecto, las compañías buscarán alcanzar una producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA. El convenio constituye un paso clave que incluye tareas de ingeniería, estructuración técnica y aspectos comerciales y de financiamiento.

Cuáles son las ventajas del acuerdo firmado por YPF

La firma del JDA representa un nuevo hito para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo.

En este marco, los socios llevarán adelante la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design – FEED) y otras actividades asociadas, incluyendo tareas de ingeniería, estructuración técnica y los principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento.

El COO de Global Natural Resources de Eni, Guido Brusco, comentó, “con la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto se suma un nuevo socio – XRG – a Argentina LNG, que se perfila como una de las oportunidades más prometedoras del escenario global del gas”.

El presidente de International Gas de XRG, Mohamed Al Aryani, afirmó, “el potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en el desarrollo del proyecto”.

Por último, Al Aryani coincidió en que “YPF, Eni y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales, al tiempo que genera valor de largo plazo para los socios y las comunidades locales”.

