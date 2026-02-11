Durante 2025, Argentina registró un aumento interanual del 5% en las exportaciones de bienes diferenciados, es decir, aquellos productos con mayor valor agregado y vinculados al desarrollo productivo. Si se excluye el sector automotor —atravesado por un proceso de reconfiguración industrial— el crecimiento trepa al 11%, según el último Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas (ITEA) elaborado por el DESIP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El trabajo, firmado por Federico Bernini, Juan Carlos Hallak y Sofía Kastika, subraya que “a diferencia de 2024, cuando el incremento estuvo fuertemente traccionado por los commodities, en 2025 el crecimiento fue más amplio y diversificado”. En términos nominales, las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron los US$ 105.500 millones, lo que implica un alza del 8,9% interanual y marca el nivel más alto de la serie.

En paralelo, las exportaciones de servicios crecieron un 7%, con fuerte dinamismo de los servicios basados en el conocimiento (+13%), mientras que el turismo receptivo cayó 5%.

Los productos que más se exportaron en 2025: soja, cereales y combustibles

El desempeño exportador volvió a tener como columna vertebral al complejo agroindustrial y energético.

Las exportaciones de soja y sus derivados, junto con las de trigo y maíz, concentraron alrededor del 35% del total exportado. Los autores remarcan que estos cultivos “completaron la recuperación posterior a la sequía”, consolidando el rebote productivo y comercial.

Un factor clave en la dinámica de fines de 2025 fue la eliminación temporal de los derechos de exportación para determinados productos agropecuarios, medida dispuesta a fines de septiembre. Ese cambio regulatorio explicó en parte un adelanto de embarques y una mejora en los volúmenes comercializados.

A su vez, el complejo de combustibles —impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta— sostuvo un crecimiento “sostenido y significativo”, junto con la minería. Ambos sectores alcanzaron una participación del 18% del total exportado, el valor más alto desde 2006 y casi el doble del registrado en 2016. No obstante, aún se ubican por debajo del 20% observado a comienzos de los años 2000.

El informe enfatiza que el incremento reciente “se explica casi exclusivamente por el desempeño del complejo de combustibles”, que se consolida como segundo gran eje estructural de la canasta exportadora argentina, detrás del agro.

Brasil, autos y la transición industrial

El sector automotor introdujo una nota de cautela. La reconfiguración productiva —con discontinuación de modelos y mayor especialización en utilitarios— impactó sobre las ventas externas, particularmente hacia Brasil.

Las exportaciones diferenciadas al socio del Mercosur alcanzaron los US$ 7.778 millones, lo que implica una caída de US$ 518 millones respecto de 2024. En ese mercado, los automóviles perdieron 16 puntos porcentuales de participación, reflejando el proceso de adaptación industrial en curso.

Sin embargo, el informe introduce un indicador prospectivo relevante: el número de mercados atendidos por Argentina creció 1,6%, alcanzando los 31.259 destinos en 2025. Aunque todavía por debajo de los niveles previos a 2023, la ampliación de mercados sugiere una mayor diversificación geográfica.

Radiografía exportadora 2025: Las exportaciones de bienes y servicios

Total exportado (bienes y servicios): US$ 105.500 millones (+8,9%) Bienes diferenciados: +5% (o +11% sin autos) Soja, trigo y maíz: 35% del total exportado Combustibles y minería: 18% del total Servicios basados en el conocimiento: +13% Exportaciones diferenciadas a Brasil: -US$ 518 millones

El dato estructural revela que, mientras el agro volvió a explicar el grueso del ingreso de divisas, el complejo energético gana peso como segundo pilar exportador. Y, en paralelo, los bienes diferenciados —sin contar la transición automotriz— muestran una expansión que reabre el debate sobre el perfil productivo argentino y su inserción internacional.

