El economista, Eduardo Jacobs, habló con Canal E y afirmó que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos representa “un paso muy importante” para la inserción internacional del país y descartó escenarios de desabastecimiento o fuertes distorsiones en el mercado local de carne.

Para Eduardo Jacobs, el entendimiento con Estados Unidos marca un cambio estructural en la política económica argentina. “La Argentina necesita urgentemente este tipo de acuerdos, los empresarios necesitan estos marcos de negociación internacional para poder crecer e insertarse adecuadamente en el mundo”, sostuvo.

Los pasos a seguir para ser uno de los países más exitosos del mundo

En ese sentido, explicó que los países más exitosos son aquellos con mayor integración comercial: “Cuando nosotros vemos cómo son los países más exitosos del mundo y los países más exitosos son básicamente aquellos que comercian con más países y en condiciones más abiertas”.

Jacobs destacó además la relevancia geopolítica del acuerdo: “Este acuerdo con Estados Unidos, que es uno de los principales destinos, por ejemplo, de nuestras exportaciones de servicios, que son de las que más han crecido en los últimos años, es muy importante”.

Las importaciones podrían crecer más allá de las exportaciones

Con respecto al impacto sobre el mercado de carne, aclaró que el acuerdo no implica un efecto unidireccional. “Pueden aumentarse las exportaciones, pero también pueden aumentarse las importaciones, porque en el acuerdo se marca eso, que también puede haber importaciones de EEUU”, explicó.

Sobre la posibilidad de exportar ganado en pie, el entrevistado remarcó: “La Argentina tenía prohibida la exportación de ganado en pie, cuando Australia, EEUU, Uruguay, Brasil, todos ellos exportan ganado. ¿Por qué nosotros no exportamos ganado en pie?”.

A su vez, rechazó visiones alarmistas sobre el precio de la carne. “Sin acuerdo con Estados Unidos la carne aumentó 30% en los últimos meses”, recordó, y explicó que ese ajuste respondió a un atraso previo: “Se había rezagado mucho más del 40% en el último año”. En cuanto a las tendencias de consumo, anticipó cambios estructurales: “Tendencialmente va a pasar que vamos a comer cada vez más cerdo, porque el cerdo se produce en seis meses y un novillo en tres años”.