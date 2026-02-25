Mientras el Gobierno avanza con nuevas actualizaciones en los precios regulados de los biocombustibles, las naftas arrastran un fuerte ajuste, que tuvo su punto más alto en diciembre y que sigue impactando en los valores vigentes en febrero de 2026. En ese marco, la nafta llegó al segundo mes del año con precios sensiblemente más altos, tras haber registrado en diciembre pasado el mayor aumento mensual de todo 2025, muy por encima de la inflación.

Conocé cuál es el precio de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles 25 de febrero en la distintas sucursales de YPF, Puma, Shell, y Axion,

El gasoil también mostró incrementos significativos, aunque con una dinámica algo más moderada en comparación con la nafta. En diciembre, el litro promedió $1.737 en las localidades del interior y $1.603 en CABA, con una brecha del 8,3%.

¿Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 25 de febrero?

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.822 por litro

Diesel 500: $1.615 por litro

El Gobierno oficializó cambios en los impuestos a los combustibles y postergó parte de los aumentos

Nafta Súper: $1.679 por litro

V-Power Nafta: $1.939 por litro

GNC: $539 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.699 por litro

V-Power Diesel: $1.949 por litro

Axion Súper: $1.669 por litro

Quantium: $1.739 por litro

GNC: $659 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.769 por litro

Quantium Diesel X10: $1.949 por litro

Nafta Súper: $1.636 por litro

Max Premium: $1.917 por litro

GNC: $579 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.597 por litro

Ion Puma Diesel: $1.922 por litro

