Uno por uno, todos los aumentos que llegan en marzo

A pocos días de comenzar un nuevo mes y los argentinos empiezan a hacer cuentas ante los nuevos aumentos que se vienen en marzo. Exactamente son siete los aumentos que sin duda impactaran en los ya deteriorados bolsillos de los argentinos.

La inflación de febrero se ubicaría cerca del 3% según consultoras privadas

Así, entre los principales ajustes aparecen alquileres, prepagas, colectivos, peajes, luz y combustibles, además de otros servicios que impactarán en el índice general de precios.

Aumento de colectivos en el AMBA

Según informó el Ministerio de Transporte de la Nación, luego del aumento de mediados de febrero, los colectivos que circulan por el AMBA sufrirán un incremento del 7,7% a partir del 16 de marzo.

Los nuevos valores para los colectivos que atraviesan CABA y el conurbano quedarán de esta manera:

Con SUBE registrada

El boleto mínimo de 0 a 3 km: $700 Tramo de 3 a 6 km: $779,78 Recorrido de 6 a 12 km: $839,86 Recorrido de 12 a 27 km: $899,99 Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada

El boleto mínimo hasta 3 km: $1.113 Recorrido de 3 a 6 km: $1.239,85 Recorrido de 6 a 12 km: $1.335,38 Tramo de 12 a 27 km: $1.430,98 Más de 27 km: $1.525,94

Los valores para las líneas que solo circulan por CABA aumentarán un 4,9%:

El boleto mínimo hasta 3 km: $681,85 Recorrido de 3 a 6 km: $757,64 Recorrido de 6 a 12 km: $816,02 Tramo de 12 a 27 km: $874,43

Prepagas: aumentos que siguen a la inflación

Al menos siete empresas de medicina prepaga confirmaron subas en las cuotas en el mes de marzo, con incrementos que van el línea con inflación de enero (2,9%), aunque algunas empresas anunciaron aumentos que llegan hasta el 3,2%. En varios casos, las empresas también informaron actualizaciones en los copagos, dependiendo del plan contratado por cada afiliado. Los usuarios pueden revisar detalles y comparar planes en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Los incrementos confirmados son:

OSDE: entre 2,4% y 2,9%, según el plan Accord Salud: 2,9% Swiss Medical: 2,9% Sancor Salud: 2,9% Medifé: 2,9% Omint: 2,9% Avalian: 3,2%

Alquileres: fuerte golpe al bolsillo de los inquilinos

El sector inmobiliario inicia el mes de marzo con dos esquemas de actualización diferenciados para los contratos de locación vigentes. Para aquellos contratos que aún se rigen por la Ley 27.551, la tan famosa y polémica Ley de Alquileres, el ajuste se determina a través del Índice para Contratos de Locación (ICL). En este caso, el aumento confirmado para el mes de marzo se sitúa en el 33,89%. Este indicador, que promedia las variaciones de la inflación y los salarios, impactará en los acuerdos que mantienen la periodicidad de ajuste establecida en dicha norma.

En tanto, los contratos celebrados bajo la vigencia de la Ley 27.737 presentan un panorama distinto. Estos acuerdos, que utilizan la fórmula “Casa Propia” para la actualización de los montos, registrarán en marzo un incremento semestral del 16,61%.

Electricidad, gas y agua: llegan boletas con aumentos

El sector energético también presentará variaciones en las facturas que recibirán los usuarios durante el mes de marzo. Tras los procesos de audiencias públicas y la actualización de los costos de generación y distribución, las tarifas de luz de la provincia de Buenos Aires sufrirán desde el 1° de marzo incrementos que oscilarán entre el 12% y el 17%. El impacto final dependerá de la categoría de segmentación en la que se encuentre el usuario (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3), siendo los sectores de mayores ingresos y aquellos que superen los topes de consumo subsidiado los que percibirán los ajustes más cercanos al techo del 17%.

A pesar de estos números, según datos de las empresas distribuidoras, 2 de cada 3 usuarios de AMBA (63%) registrarán una baja en su factura de marzo. Las bajas se ubican en un rango de $1.000 a $25.000, dependiendo del nivel de consumo y la tarifa vigente. Para el 37% restante, las subas serán acotadas, en un rango de $400 a $5.500. Esto se debe a que marzo es un mes templado y el consumo se reduce. Por eso el tope subsidiable será 150 kwh al mes (la mitad que en meses de verano), tal como estableció el nuevo esquema de subsidios.

Por su parte, el aumento promedio de la tarifa de gas natural a nivel nacional será de 0.96% debido al PAU (Precio Anual Uniforme) y el bajo consumo estacional.

Por su parte, AySA continuará en marzo con el tercer tramo de su mecanismo de actualización tarifaria gradual de agua con tope de 4% mensual, iniciado en enero 2026. De esta forma, elevará el valor costo promedio en $27.000.

Desdela empresa recordaron que "la Tarifa Social continuará vigente para mitigar el impacto del ajuste en los sectores vulnerables". Además, informaron que "se mantiene el descuento del 15% para zonales bajos, que alcanza al 48% de los usuarios residenciales".

La medida fue aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución ERAS N° 53/25, publicada en el Boletín Oficial. Este mecanismo consiste en la aplicación de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el índice de precios al consumidor (IPC).

Combustibles: llenar el tanque será mas caro

El Gobierno nacional autorizó aumentos en los combustibles con impacto a partir del 1 de marzo. Se trata de incrementos parciales del Impuesto a los combustibles líquidos, que han sido postergados desde principios del 2024.

Para dosificar el impacto de estos gravámenes en los surtidores, el Gobierno nacional dio lugar al traslado de una porción de los mismos, con la intención de evitar una espiral inflacionaria impulsada por un insumo clave para toda la economía. Si bien las autorizaciones representan valores fijos, estas últimas implican incrementos de entre el 1% y el 1,2% dependiendo el combustible.

FN