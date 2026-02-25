La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) estableció el nuevo esquema de tarifas de los peajes en las rutas nacionales, actualizando los valores para los tramos I al X, operados por la empresa concesionaria Corredores Viales S.A., como así también la eliminación del pago diferenciado entre TelePase y efectivo.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del martes 24 de febrero en la Resolución 248/2026, bajo la firma del Administrador General de la Dirección Nacional De Vialidad, Marcelo Jorge Campoy. En el texto oficial, se expuso que el pedido de aumento fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., solicitando la revisión de las tarifas.

Este incremento tendrá lugar tras el desarrollo de las instancias de participación ciudadana. El período de dicha participación se extendió hasta el 5 de febrero de 2026 y se realizó de manera on line. Dentro de ese lapso, los interesados pudieron interiorizarse sobre los detalles del proyecto, visualizar el cuadro tarifario propuesto, despejar dudas y/o efectuar presentaciones formales.

Cuáles son las nuevas tarifas de los peajes

En la Resolución 248/2026 se indicó, además de la actualización del cuadro tarifario, el día en que comenzarán a regir. La fecha marcada es este jueves 26 de febrero.

Además, las nuevas tarifas alcanzan a las estaciones de peaje emplazadas en los tramos del I al X de Corredores Viales S.A., entre los cuales se encuentra la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba, incluyendo también distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

Autopista Ricchieri

- Motocicletas: $650 - Hora pico: $750

- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 - Hora pico: $1.500

- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 - Hora pico: $3.000

- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 - Hora pico: $3.000

- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 - Hora pico: $4.500

- Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 - Hora pico: $6.000

- Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 - Hora pico: $7.500

Rutas nacionales

- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500

- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000

- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500

- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000

- Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500

- Vehículos de más de 6 ejes: $9.000

Se eliminó el pago diferenciado entre TelePASE y efectivo

Con esta actualización, uno de los puntos a destacar es la eliminación de la diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático. De esta manera, los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, por lo que abonarán el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

Por otro lado, en el comunicado oficial emitido por Vialidad Nacional se “alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro”, señalando que de esta manera los usuarios podrán “reducir los tiempos de viaje”.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de la red vial al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar ocho corredores viales estratégicos, en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y como parte del proceso de privatización de Corredores Viales SA

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 23 de febrero mediante la Resolución 174/2026, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, habilita la concesión bajo el régimen de obra pública por peaje de los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que incluyen rutas nacionales clave y parte de los corredores actualmente operados por Corredores Viales SA.

Vialidad somete a debate un nuevo aumento y el peaje en Chaco y Corrientes podría subir a $1.500

Por último, la resolución se inscribe en el marco legal que declaró a Corredores Viales SA “sujeta a privatización” y que autorizó su privatización total mediante el sistema de concesión, con el objetivo de transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de la infraestructura vial.

