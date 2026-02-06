Cierran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno para instalar el peaje electrónico

Hoy, hasta media tarde, dos grandes autopistas porteñas estarán cortadas. Desde las 6 y hasta las 15 horas se cortarán las dos autopistas en ambos sentidos: la 25 de mayor, a la altura de Culpina, para instalar un nuevo pórtico lector de patentes que permitirá implementar el sistema Free Flow y así reemplazar el peaje Dellepiane.

Además, el Paseo del Bajo, en sentido al sur, a la altura de Retiro también se interrumpirá por obras.

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad informó que la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) cortará la circulación de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, en ambos sentidos, para montar un nuevo pórtico que atravesará la traza, a la altura de la calle Culpina, en el barrio de Flores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estos trabajos también afectarán el tránsito del Paseo del Bajo, ya que estará cortada la mano que va hacia el sur, a la altura de Retiro.

Modernización

Esta nueva estructura permitirá montar allí toda la tecnología necesaria para implementar el sistema de peaje Free Flow, la nueva modalidad de “peaje sin barreras” que comenzará a funcionar en la autopista Dellepiane durante abril y permitirá realizar el pago del peaje en forma automática, sin necesidad de detenerse ni usar efectivo, tal como sucede en las autopistas Illia y la Perito Moreno.

De esta forma, comienza el proceso final para eliminar la última estación de peaje que queda en funcionamiento y lograr que todas las autopistas de la ciudad sean inteligentes.



El tránsito que venga desde Autopistas La Plata – Buenos Aires deberá bajar en Av. Huergo y de allí podrá seguir su camino a través de:

- Av. Juan De Garay – Av. Asamblea – Av. Eva Perón – AU Dellepiane.

- Av. Juan De Garay – Av. Boedo – Av. Sáenz – AV. 27 de Febrero – Av. General Paz.

- Av. Independencia – Av. Juan B. Alberdi – Av. General Paz.



En sentido contrario, el tránsito que venga desde autopista Del Oeste hacia el Centro, deberá desviarse por Av. General Paz y podrá utilizar como alternativa:

- Av. Rivadavia.

- Av. Alberdi – Av. Bruix – Av. Directorio – Av. San Juan.

- AU Dellepiane – salida Lacarra - AU7 Cámpora – Av. 27 de Febrero – Av. Sáenz.



El tránsito que se dirija hacia AU LA Plata – Buenos Aires podrá tomar la autopista 25 de Mayo en las subidas de Alberti, Solís o Av. 9 de Julio, pero los accesos de la mano contraria, hacia Liniers / Ezeiza, permanecerán todos cerrados por las obras.

En cuanto a la autopista Dellepiane, permanecerá habilitada entre Av. General Paz/Riccheri y Av. Lacarra, mientras que se cortará el Paseo del Bajo, sentido al Sur, a la altura de Retiro, haciendo bajar a todo el tránsito que se dirija hacia AU 25 de Mayo en Av. Antártida Argentina para continuar por Av. Madero / Av. Huergo. Paseo del Bajo sentido al Norte permanecerá habilitado, sin restricciones.

Autopistas sin Barreras en toda CABA

La autopista Dellepiane es uno de los ingresos y egresos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, que permite conectar la autopista 25 de Mayo con Riccheri, convirtiéndose en una conexión vital para unir el centro porteño con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Si bien es gratuita en toda su extensión de 4 kilómetros, unos 90 mil usuarios cruzan el peaje para conectar con la autopista 25 de Mayo. A partir del montaje del pórtico en Culpina, la estación de peaje comenzará a desmantelarse. Actualmente tiene 15 cabinas en sentido al centro y 11 en sentido a provincia, donde apenas tres son para Pago Manual, ya que menos del 4% del tránsito paga con efectivo.



Con el objetivo de mejorar la fluidez de tránsito, se reemplazarán las 26 cabinas de peaje existentes por un pórtico que, a través de cámaras láser, leerá los dispositivos TelePASE y las patentes para registrar las pasadas, permitiendo que los vehículos no tengan que detenerse en un peaje para realizar el pago.

Se estima que el sistema quedará operativo en abril, momento en el cual dejará de haber cabinas de pago manual, ya que todas pasarán a ser de TelePASE y aquellos que no estén adheridos serán multados. Quien aún no se adhirió al sistema puede hacerlo a través de www.telepase.com.ar.

Una vez que se ponga en marcha este pórtico, comenzará a desmantelarse Dellepiane, la última estación de peaje que queda en la Ciudad de Buenos Aires, para pasar a ser una red de autopistas 100% Free Flow.