Corredores Viales S.A.: el Gobierno avanza con la licitación de ocho corredores estratégicos

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de la red vial al autorizar el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar ocho corredores viales estratégicos, en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones y como parte del proceso de privatización de Corredores Viales SA

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 23 de febrero mediante la Resolución 174/2026, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, habilita la concesión bajo el régimen de obra pública por peaje de los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que incluyen rutas nacionales clave y parte de los corredores actualmente operados por Corredores Viales SA.

La resolución se inscribe en el marco legal que declaró a Corredores Viales SA “sujeta a privatización” y que autorizó su privatización total mediante el sistema de concesión, con el objetivo de transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de la infraestructura vial.

Ocho tramos y un nuevo esquema de concesión

De acuerdo con la Resolución 174/2026, el llamado a licitación corresponde a la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, que contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores incluidos en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

El esquema prevé que los concesionarios puedan realizar explotaciones complementarias o colaterales que generen ingresos adicionales, siempre bajo el régimen establecido por la Ley 17.520 y sus modificatorias, con foco en la prestación de servicios al usuario.

Los tramos licitados abarcan rutas nacionales como las 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de autopistas y accesos estratégicos, conformando un entramado vial de alcance federal.

Según lo establecido en la norma, los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, los modelos de contrato, los reglamentos de explotación y el régimen de infracciones y sanciones forman parte integrante de la resolución y podrán descargarse a través del portal CONTRAT.AR.

Privatización y plazos del proceso licitatorio

La resolución aclara que el llamado a licitación forma parte del procedimiento de privatización de Corredores Viales SA, autorizado previamente, y se apoya en el trabajo técnico realizado por la Secretaría de Transporte, la Dirección Nacional de Vialidad y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

En ese marco, se recordó que se llevaron a cabo audiencias públicas durante 2025 para informar sobre el proyecto Red Federal de Concesiones – Etapa III, cuyos informes de cierre ya fueron aprobados, junto con la tasación previa exigida por la normativa vigente.

El cronograma oficial establece que las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el 4 de mayo de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 18 de mayo de 2026 a las 12:00 hs, con apertura ese mismo día a las 13:00, mediante acto público electrónico en la plataforma CONTRAT.AR.

Además, la resolución crea una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por miembros titulares y suplentes, que tendrá a su cargo el análisis de las ofertas presentadas en este proceso licitatorio.

Con la entrada en vigencia de la Resolución 174/2026 desde su publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo formalizó el inicio de una de las etapas centrales del plan de concesiones viales, orientado a redefinir la gestión de ocho corredores clave y avanzar con la privatización de Corredores Viales SA.

