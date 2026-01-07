Rutas 12 y 14 sin efectivo: cómo funciona el nuevo sistema de peajes electrónicos

El cobro de peajes en las rutas nacionales 12 y 14 cambió de manera definitiva. Desde esta semana, todas las estaciones de esos corredores viales operan exclusivamente con medios electrónicos, lo que deja sin vigencia el pago en efectivo y marca un nuevo paso en la modernización del sistema de transporte interurbano.

La medida alcanza a dos de las rutas más estratégicas del país, claves tanto para el tránsito interno como para la conexión internacional con Brasil y Uruguay. El objetivo central es agilizar la circulación, reducir demoras en las cabinas y unificar el esquema de cobro con el que ya funciona en autopistas y accesos urbanos.

Qué medios de pago están habilitados en esta primera etapa

En una primera instancia, el único sistema disponible es TelePASE, en todas sus modalidades. Quienes utilicen este dispositivo acceden, además, a un beneficio económico: el valor del peaje tiene un 50% de descuento respecto del resto de los medios electrónicos que se incorporarán más adelante.

El sistema permite el paso sin detención prolongada y está identificado mediante señalización específica de “Pago Electrónico” en cada estación.

Qué otros métodos se incorporan en las próximas semanas

Según lo previsto, durante la segunda quincena de enero se habilitarán nuevos medios de pago electrónicos. Entre ellos se incluyen tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras virtuales y pagos sin contacto mediante tecnología NFC desde teléfonos inteligentes.

Estas opciones estarán disponibles a través de tótems de cobro instalados en carriles señalizados, lo que permitirá a los usuarios elegir distintas alternativas sin necesidad de efectivo ni dispositivos adicionales.

Especialistas en movilidad destacan que este esquema abre la puerta a promociones comerciales, como reintegros o beneficios por parte de bancos, emisoras de tarjetas y billeteras digitales, una práctica ya habitual en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuánto cuesta el peaje y cómo se actualiza la tarifa

El valor del peaje se fijó tomando como referencia el último monto vigente en abril de 2025, con una adecuación vinculada a la evolución del índice de inflación. De este modo, se busca evitar saltos abruptos en las tarifas y mantener un esquema previsible para los usuarios frecuentes.

Desde esta semana, la concesión de ambos corredores quedó a cargo de la empresa Autovía del Mercosur, que opera bajo la denominación Autovías Construcciones y Servicios. Se trata de un corredor vial clave para el comercio, el turismo y el transporte de cargas, tanto a nivel nacional como regional.

La ruta 12 conecta la provincia de Buenos Aires, desde la zona de Zárate, con la región mesopotámica y el sur de Brasil. En tanto, la ruta 14 atraviesa Entre Ríos y Misiones, y funciona como uno de los principales ejes hacia Uruguay y Brasil.

Obras y mantenimiento: qué trabajos comienzan en enero

En paralelo al nuevo esquema de cobro, la concesionaria puso en marcha un plan inicial de obras y mantenimiento. Las tareas previstas incluyen bacheo intensivo de la calzada, recuperación y mantenimiento de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza.

Estas intervenciones apuntan a mejorar las condiciones de seguridad y circulación en un corredor que registra un alto volumen de tránsito, especialmente durante la temporada de verano.