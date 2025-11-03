Colectivos, subtes y peajes: cuánto cuesta moverse por CABA en noviembre de 2025

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) actualizó las tarifas de colectivos, subte y peajes para noviembre del 2025 con aumentos del 4,1%. Esta suba corresponde al esquema de incrementos mensuales vigentes para este año.

El porcentaje de aumento en las tarifas del transporte público está sujeto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que emite mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Durante septiembre la inflación fue de 2,1%, por lo que el aumento en los colectivos que circulan por el CABA será de 4,1% en noviembre, tanto para colectivos que operan dentro de esta jurisdicción como también los subtes.

El cálculo correspondiente se basa en la inflación que midió el organismo en el mes anterior, al que luego se le suma un 2% extra determinado en la actualización automática anual, tal como lo indica la regulación en curso.

Este mismo cálculo se aplica en los servicios de colectivos que operan en la provincia de Buenos Aires (PBA). La única diferencia aquí es que se considera como referencia el IPC del Gran Buenos Aires (GBA), aunque en esta ocasión fue de 2,1% durante el mes pasado, al igual que el valor a nivel nacional.

Incremento en el boleto de colectivo en CABA

- Sección 1 (0 a 3 km): con SUBE registrada: $568,82 - Tarifa social: $255,96 - SUBE Sin Nominalizar: $904,42

- Sección 2 (3 a 6 km): con SUBE registrada: $ 633,67 - Tarifa social: $ 285,15 - SUBE Sin Nominalizar: $ 1.007,54

- Sección 3 (6 a 12 km): con SUBE registrada: $ 682,49 - Tarifa social: $ 307,12 - SUBE Sin Nominalizar: $1.085,16

- Sección 4 (12 a 27 km): con SUBE registrada: $ 731,34 - Tarifa social: $ 329,10 - SUBE Sin Nominalizar: $1.162,83

Aumento del Subte en noviembre 2025

- 1 a 20 viajes: $1.157 con SUBE registrada / $1.839,63 sin SUBE nominalizada.

- 21 a 30 viajes: $925,60 con SUBE registrada / $1.471,70 sin SUBE nominalizada.

- 31 a 40 viajes: $809,90 con SUBE registrada / $1.287,74 sin SUBE nominalizada.

- 41 a más viajes: $694,20 con SUBE registrada / $1.103,78 sin SUBE nominalizada.

- Premetro: $404,95 con SUBE registrada / $643,87 sin SUBE nominalizada.

Aumento de colectivos en provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

La provincia de Buenos Aires también elevó la tarifa de los colectivos que están bajo su jurisdicción para noviembre:

- Viajes de 0 a 3 km: con SUBE registrada: $ 573,09 - Tarifa social: $ 257,89 - SUBE Sin Nominalizar: $911,21

- Viajes de 3 a 6 km: con SUBE registrada: $ 638,42 - Tarifa social: $ 287,28 - SUBE Sin Nominalizar: $1.015,09

- Viajes de 6 a 12 km: con SUBE registrada: $687,60 - Tarifa social: $309,42 - SUBE Sin Nominalizar: $1.093,28

- Viajes de 12 a 27 km: con SUBE registrada: $736,83 - Tarifa social: $331,57 - SUBE Sin Nominalizar: $1.171,56

Aumentos en los peajes de AUSA

Los nuevos valores de los peajes en la Ciudad a partir de mayo para los vehículos livianos de 2 ejes

- Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Hora no pico: $3.323,63 / Hora pico: $4.710,13

- Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero

Hora no pico: $1.384,71 / Hora pico: $1.958,18

- Alberti

Hora no pico: $1.052,56 / Hora pico: $1.329,34

- Paseo del Bajo

En cualquier horario: $7.353,94

