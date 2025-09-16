Borthagaray: “La expansión del subte debe empezar por el sur”

En diálogo con Canal E, el arquitecto y urbanista Andrés Borthagaray analizó la situación de las tarifas de colectivos en el área metropolitana y la falta de coordinación entre distritos. También se refirió a la importancia de integrar trenes, subtes y colectivos en una red eficiente, al atraso en la expansión del subte y a los desafíos de mejorar la conexión con los aeropuertos.

Durante la conversación, Borthagaray destacó que el transporte público es un servicio integrado y que, por lo tanto, requiere políticas conjuntas entre Nación, Ciudad y Provincia. Además, señaló que la red actual de subtes quedó desactualizada frente al crecimiento de la población y remarcó que con inversiones mínimas se podrían mejorar varios servicios existentes.

Tarifas que siguen la inflación pero con subsidios desiguales

Según Borthagaray, las tarifas de colectivos han venido acompañando la inflación “con algún pequeño retraso”, pero con diferencias según jurisdicción. Explicó que hay líneas bajo control nacional, otras transferidas a la Ciudad y varias que dependen de municipios bonaerenses. “El sistema es heterogéneo y con subsidios distintos, lo que genera desigualdad para el usuario”, remarcó.

El urbanista también advirtió sobre la dificultad de calcular el costo real del transporte por las promociones bancarias, los beneficios de usuarios registrados y las tarifas sociales. “A veces es más difícil saber exactamente cuánto vale una tarifa, y también es difícil para el sistema estadístico recoger todos los datos”, sostuvo.

Integrar políticas para ganar eficiencia

Uno de los ejes centrales fue la falta de coordinación entre distritos. “Cuando uno se toma una línea en la Ciudad y combina con otra que va al conurbano, en el fondo forman parte de una red. Si son servicios integrados, es necesario integrar las políticas tarifarias y de subsidios”, enfatizó Borthagaray.

En este sentido, aseguró que una mayor coordinación permitiría ganar eficiencia y reducir presiones sobre tarifas y subsidios. “La mejor coordinación mitiga la necesidad de cubrir los costos con más tarifas o más subsidios”, agregó.

El atraso en la red de subtes

El especialista reconoció que Buenos Aires tuvo un desarrollo temprano del subte, pero que luego quedó rezagada. “Nos quedamos atrasados, pero todavía tenemos la base: los ferrocarriles suburbanos son 800 kilómetros que hay que combinar con el subte”, explicó.

También subrayó la necesidad de expandir la red hacia el sur: “Si algún día se hiciera esa proyección, debería empezar por el sur. Hoy entre Plaza de Mayo y el Riachuelo hay apenas 3 kilómetros”.

Conectar aeropuertos y terminales

Otro punto fuerte de la entrevista fue la falta de conexión entre aeropuertos y el centro de la ciudad. “Hemos modernizado el aeropuerto, pero no el transporte terrestre. Con muy poquito se podría tener una conexión del Belgrano Norte que pase por la puerta de Aeroparque”, señaló Borthagaray.

Además, reclamó una mejor integración con la terminal de ómnibus de Retiro. “Está en estado muy precario y necesita mejorar. La pregunta es: ¿toda la vida los pasajeros que van a la costa van a tener que cruzar la ciudad hasta Retiro? Podría haber alternativas en el sur, pero bien conectadas”, afirmó.