A partir de este lunes es más costoso viajar a la costa bonaerense. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó las nuevas tarifas en los peajes de la autopista que conecta Buenos Aires con La Plata, como así también el de los corredores viales a la Costa Atlántica, de cara al comienzo de las vacaciones de verano 2026.

A través del Ministerio de Infraestructura provincial se autorizó los aumentos que rondan entre el 7 y el 10%, dependiendo del tramo y la categoría de cada vehículo, ante el pedido de la concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), en el marco de la actualización trimestral de sus tarifas. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial provincial, en la Resolución 1189/2025.

Para calcular el porcentaje de estos aumentos se utiliza la variación porcentual del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), el nuevo indicador de referencia que “contempla razonablemente la estructura de costos de la empresa, ya que pondera el Índice de Salarios nivel general trabajador registrado (IS), el de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), todos publicados por el INDEC”, según se detalló en la normativa. De este esquema surge que, en enero corresponde aumentar los precios en un 7,17%.

Ahora bien, con esta actualización, la tarifa mínima en hora pico para los autos pasará a ser de hasta $5.400 para la autopista que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano. Por otro lado, para los peajes a la costa, el costo de los peajes alcanzará hasta los $7.000.

Cuánto costará el peaje en enero del 2026

En hora pico, en la autopista que conecta la CABA con el sur del conurbano bonaerense, los usuarios deben ahora abonar $5.400 manual o $5.307 para los que opten por pagar con TelePASE en el peaje Hudson con sentido La Plata-CABA. En ese mismo trayecto, los peajes Bernal, Quilmes y Berazategui cuestan hasta $4.600 (manual) o $4.511 (TelePASE) en hora pico.

Para el camino inverso, desde CABA hacia La Plata, el peaje Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa cuesta $2.700 (manual) y $2.653 (TelePASE) en horario de mayor demanda, por otro lado, en Bernal, Quilmes y Berazategui, el costo es de $1.900 (manual) y $1.857 (TelePASE) en hora pico.

Viajes a la Costa Bonaerense: Cuánto cuesta el peaje

En el apartado que más interesa a aquellos que planean viajar a la Costa Atlántica presentan un incremento mayor en peajes de la Ruta 2:

- Samborombón y Maipú alcanzan valores de $7.000 (manual) o $6.964 (TelePASE); lo mismo ocurre con La Huella en la Ruta 11.

- General Madariaga, en Ruta 74, las tarifas suben a $3.000 (manual) y $2.924 (TelePASE);

- Mar Chiquita, a $3.300 (manual) o $3.203 (TelePASE).

TelePASE: cuánto se gasta en peajes para viajar a la Costa Atlántica en el verano 2026

Además, hay aumentos en la Ruta 74, que conecta General Madariaga con la Ruta 2 y la Ruta 11, alcanzado valores de $3.000 para autos y $14.700 para las categorías superiores, lo que representa subas superiores al 7%.

Para tener como referencia, viajar en coche hasta Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell rondará un valor cercano a los $23.000, solo en peajes.

El Ejecutivo bonaerense detalló en la Resolución 1187/2025 que el ajuste es necesario para sostener tareas de mantenimiento, operación y seguridad vial en trazas de alto tránsito, especialmente en meses donde la circulación se multiplica.

Tiempos de espera máximos

En la pagina web de AUBASA se indicó que el tiempo máximo transcurrido entre el momento en que se posicionan en el carril un vehículo y el momento de pago no debe superar los siguientes tiempos:

- Cuatro (4) minutos para vías manuales exclusivas para automóviles.

- Seis (6) minutos para vías manuales de tránsito mixto.

Por último, el número máximo de vehículos detenidos en una sola fila para el pago de peaje no podrá exceder en ningún caso los treinta (30) vehículos. Esto es válido para todas las estaciones de peaje de la Autopista Buenos Aires – La Plata.

