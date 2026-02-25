Los salarios del personal auxiliar de casas particulares tendrán nuevos aumentos en febrero y marzo de 2026, con subas del 1,5% mensual y el pago de sumas fijas no remunerativas según la carga horaria, de acuerdo con los valores oficializados en la revisión salarial de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Empleadas domésticas convocan a paritaria para revisar salarios

El esquema de incrementos fue comunicado por el Ministerio de Capital Humano y por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), tras una reunión de la CNTCP, y establece actualizaciones tanto en los salarios básicos mínimos como en los adicionales extraordinarios a cargo del empleador.

Nuevas escalas salariales oficiales para febrero y marzo

Según el cuadro oficial, en febrero de 2026 los salarios básicos mínimos provisorios para la quinta categoría (tareas generales) se fijaron en $3.298,88 por hora con retiro y $3.546,66 por hora sin retiro, mientras que los valores mensuales alcanzan los $404.702,97 y $448.433,64, respectivamente.

Para marzo de 2026, los salarios volverán a incrementarse un 1,5%. En esa instancia, el valor horario oficial pasará a ser de $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro, en tanto que los salarios mensuales se ubicarán en $410.773,52 y $455.160,14, según la modalidad.

Las escalas publicadas contemplan además las distintas categorías del personal de casas particulares y mantienen la diferenciación entre trabajo con retiro y sin retiro, tal como se detalla en el esquema aprobado por la CNTCP.

Bonos no remunerativos y próximos pasos

Junto con los aumentos porcentuales, el acuerdo establece el pago de una suma no remunerativa por única vez a cargo del empleador.

Para febrero y marzo, el adicional será de $8.000 para quienes trabajen hasta 12 horas semanales;

$11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas; y

$20.000 para cargas horarias superiores a las 16 horas por semana.

De este modo, en el caso de quienes trabajan jornada completa en tareas generales, los ingresos totales en febrero ascienden a $424.702,97 con retiro y $468.433,64 sin retiro, mientras que en marzo alcanzarán los $430.773,52 y $475.160,14, respectivamente.

Personal de casas particulares: oficializan un encuentro para definir nuevos aumentos

Desde el sector aclararon que los montos definidos corresponden a los salarios mínimos legales y que, en la práctica, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, los valores efectivamente abonados suelen ser superiores.

Los incrementos salariales y las sumas no remunerativas quedarán formalmente establecidos con la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial, prevista para los próximos días.

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano informó que en abril se realizará una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para analizar la evolución salarial y definir eventuales nuevos ajustes.

GZ / lr