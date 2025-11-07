El personal doméstico recibirá un nuevo aumento salarial del 2,7%, repartido entre noviembre y diciembre, y un pago adicional no remunerativo de $14.000 mensuales durante tres meses, según resolvió la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

La medida beneficiará a más de 1,3 millones de empleadas en todo el país, incluidas las de Córdoba.

La decisión fue tomada este viernes 7 de noviembre durante una reunión celebrada en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y será oficializada el próximo lunes 10.

El incremento será del 1,4% en noviembre y del 1,3% en diciembre, mientras que el bono extraordinario se abonará también en enero para quienes trabajen más de 16 horas semanales.

Cómo quedan los valores

Las nuevas escalas salariales establecen los siguientes valores para noviembre: las supervisoras con retiro percibirán $440.027,88 mensuales y $490.360,67 sin retiro. El personal para tareas específicas, como cocina o cuidado de personas, cobrará entre $404.024,45 y $449.800,67, mientras que las empleadas para tareas generales recibirán entre $391.480,53 y $436.962,78.

Con la actualización de diciembre, los montos subirán levemente: las supervisoras alcanzarán los $445.748,25 con retiro y $496.735,36 sin retiro, y el personal de tareas generales llegará a $396.569,76 y $442.639,28 respectivamente. Estas cifras corresponden al salario básico, sin incluir adicionales por antigüedad, equivalente al 1% por año trabajado, ni el plus por zona desfavorable del 30%.

El nuevo ajuste se suma al 6,5% acumulado entre julio y septiembre, que había sido el último tramo de aumento acordado. Desde entonces, los valores permanecían congelados, lo que generó reclamos por parte de los gremios del sector.

Según datos aportados por representantes sindicales, la brecha entre los salarios oficiales y los efectivamente pagados continúa creciendo: hoy, las trabajadoras perciben en promedio un 65% menos de lo establecido por resolución, y en algunos casos la diferencia supera el 100%, dependiendo de la región y el tipo de tareas.

En paralelo, la oSecretaría de Trabajo convocó para el 26 de noviembre a una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en la que se debatirán las próximas actualizaciones del salario mínimo y se definirán nuevos parámetros de ajuste para el sector.