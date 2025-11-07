A cuánto cerró el dólar blue hoy viernes 7 de noviemnre

El dólar blue hoy viernes 7 de noviembre, cerró en $1395,00 para la venta, incrementando su valor respecto al cierre anterior. Esta suba refleja la persistente búsqueda de activos de refugio por parte de los ahorristas en un contexto de incertidumbre económica.

A cuánto cerró el dólar Blue este viernes 7 de noviembre de 2025

Cerró a $1395 para la compra y $1415 para la venta. El dólar "blue" es el tipo de cambio paralelo, ilegal y sin regulación.

A cuánto cerró el dólar Oficial este viernes 7 de noviembre del 2025

Cerró a $1.425,00 para la compra y $1.475,00 para la venta (BNA). Es el tipo de cambio con control estatal, solo para operaciones específicas.

A cuánto cerró el dólar MEP

Cerró en torno a $1467 para la compra y $1468,60 para la venta. El Dólar MEP surge de la compra-venta de bonos en el mercado local.

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación

Cerró en torno a $1.511,10​ para la compra y $1.511,50​ para la venta. Se utiliza para sacar divisas del país mediante la compra-venta de bonos.

A cuánto cotiza el dólar cripto

El USDT, una stablecoin, cotiza cerca de $1486,50​ para la compra y a $1487,20 para la venta. Dólar Cripto es el valor de las stablecoins atadas al dólar.

A cuánto cerró el dólar tarjeta

Cerró a $1898 para la venta (BNA). Es el dólar oficial con Impuesto PAIS y percepción de Ganancias/BBPP.

A cuánto cerró el euro oficial

Según la pizarra del BNA, el euro oficial cerró este viernes 7 de noviembre en el mercado formal en para la compra $1.650 y $1.750 para la venta.

A cuánto cerró el euro blue

En el mercado informal, el euro blue hoy cerró este viernes 7 de noviembre en

$1.712,75 para la compra y $1.681,75 para la venta. El euro denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado "mercado negro", y suele tener un valor más alto que el oficial.

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este viernes 7 de noviembre dicho índice ubicó al riesgo país en 647 puntos básicos.