Sergio Pedace: “El precio de la carne sigue siendo barato ante una pizza que vale $30.000”

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Sergio Pedace, habló con Canal E y analizó el presente del sector ganadero argentino, el impacto de las exportaciones a Estados Unidos y la posible aplicación de salvaguardias chinas a la carne nacional.

“El precio de la carne sigue siendo barato ante una pizza que vale 25, 20, 30.000 pesos”, afirmó Sergio Pedace, al remarcar que el consumo interno se mantiene estable. “Doña Rosa sigue comprando carne porque es el mejor alimento, pero los precios van a seguir subiendo, los precios se van a mantener en un precio de contexto internacional”, agregó.

El sector ganadero y su apertura al mundo

Asimismo, explicó que la principal problemática del sector sigue siendo la falta de ganado en el país. “Las políticas pasadas hicieron que no haya ganado en la Argentina suficiente para poder abastecer el mercado interno y exportar, esa es la realidad”, señaló. Sin embargo, destacó un cambio de escenario: “Hoy con un gobierno liberal, con un gobierno que marca el rumbo, tenemos la posibilidad de que los ganaderos digan ´bueno, estamos abiertos al mundo´”.

Pedace celebró que, “trajeron toros de Estados Unidos para los tambos y ahora están sacando vaquillonas preñadas para Etiopía”. Aunque advirtió que, “todo es un proceso realmente lento, porque son tres años”, y sostuvo que, “abrir al mundo, exportar” es el camino para reactivar el sector.

Estados Unidos podría incrementar la importación de carne

Respecto a la posibilidad de aumentar el cupo de exportación de carne argentina a Estados Unidos de 20.000 a 80.000 toneladas, consideró que, “toda exportación viene bien al país”. Sin embargo, aclaró que, “la cantidad no es que va a modificar mucho esto, pero nos va a ayudar, por ejemplo, a los que trabajamos con frigoríficos exportadores, a poder exportar una parte de la media res que en el mercado local pueda quedar la otra parte”.

En esa línea, el entrevistado advirtió que, “eso va a hacer que falte más hacienda, porque necesita abastecer otro mercado, pero van a aparecer otros mercados en el mundo”. Según desarrolló, “la carne argentina no hace falta promoverla, porque se promueve sola, es la mejor del mundo y encima no tenemos, entonces es un producto que no hay que promocionarlo, más que decir estoy abierto al mundo y quiero vender carne”.

Sobre la posible aplicación de salvaguardias por parte de China, comentó: “El instituto no tiene nada que hablar con el ministro de China, el que tiene que hablar es el ministro de Argentina”.